'Khi những người tan nát cõi lòng sát lại bên nhau, hãy để mọi chuyện tự nhiên'

(VTC News) -

Truyền hình trực tiếp "2020 - Một năm kỳ lạ"

Những thành phố náo nhiệt của Trung Quốc - đất nước đông dân nhất hành tinh bỗng chốc không một bóng người.

Từng đoàn xe chở thi thể di chuyển lầm lũi ở ngoại ô nước Ý hay những mồ chôn tập thể tại New York (Hoa Kỳ) khiến mọi thứ trở nên khủng khiếp, khủng khiếp hơn cả chiến tranh.

Thế giới thể thao chìm đắm trong tiếng reo hò giả tạo từ hệ thống âm thanh giả lập trên những khán đài u ám và lạnh lẽo. Thế giới giải trí gồng mình bằng những show diễn trực tuyến xa mặt cách lòng. Nói như cách nói của TIME, 2020 là một năm "không thể tồi tệ hơn".

Những giọt nước mắt đã rơi. Người giàu, người nghèo, nguyên thủ quốc gia hay những kẻ bình dân nhỏ nhoi nhất cũng đều phải khóc. Nhưng, ở đâu đó, người ta vẫn thấy nụ cười.

Đây là câu chuyện xuyên suốt trong một chương trình đặc biệt, trực tiếp liên tục 2 giờ đồng hồ trên VTC Now, VTC2, VTC8 từ 22h15' hôm nay (31/12/2020).

Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam sẽ được theo dõi những hình ảnh đắt giá từ Vũ Hán (Trung Quốc) trong chuyến hành trình trở lại thành phố - nơi từng là tâm điểm của đại dịch toàn cầu COVID-19.

Lần đầu tiên, chúng ta được nghe kể về những câu chuyện bất thường xảy ra ở nhiều quốc gia - nơi khách mời trường quay Trần Đặng Đăng Khoa - người Việt Nam đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe máy đã từng đặt chân đến.

Và lần đầu tiên, chúng ta theo dõi trực tiếp hình ảnh một phần thế giới đón năm mới 2021 trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt: Lockdown!

Phải chăng, 2020 sẽ là nỗi buồn thế kỷ? Buồn thì đúng rồi, nhưng không thể quá buồn. Như thông điệp của ca khúc "Let it be" mà nhóm nghệ sĩ người Nga của Sisters First Band thể hiện trong chương trình đặc biệt trên VTC Now đêm nay, thì:

Khi những người tan nát cõi lòng trên thế giới này sát lại bên nhau

Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như thế

Ví dầu, họ có thể chia ly, nhưng chắc chắn vẫn còn cơ hội cho ngày gặp lại

Rồi cũng sẽ có một câu trả lời thôi, cứ để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên như thế!

Hãy cùng đếm ngược thời khắc giao thừa 2020 - 2021, nhưng đừng quên mở ứng dụng VTC Now, trang tin điện tử VTC Now tại https://now.vtc.vn; hệ thống trang mạng xã hội Facebook/YouTube của VTC Now để nghe chúng tôi kể một câu chuyện mắt thấy tai nghe về những điều kỳ lạ mà nhân loại đã trải qua trong một thế giới bất thường, của một năm bất thường.

Link xem trực tiếp: shorturl.at/fxD24