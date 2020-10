Khánh thành Trường Mầm non Kim Quan, huyện Yên Sơn do Agribank tài trợ

Lễ khánh thành công trình Trường mầm non Kim Quan (Tuyên Quang) do Agribank tài trợ kinh phí

Với nguồn kinh phí tài trợ của Agribank, UBND huyện Yên Sơn thực hiện, công trình Trường Mầm non Kim Quan sau 1 năm xây dựng đã hoàn thành và được bàn giao đúng vào dịp năm học mới 2020- 2021. Công trình có quy mô 2 tầng, 6 phòng học tổng diện tích xây dựng 567 m2; cải tạo 2 nhà lớp học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng, trong đó Agribank tài trợ 5 tỷ đồng, ngân sách huyện 302 triệu đồng. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên và học sinh Trường Mầm non Kim Quan.

Phát huy vai trò của Ngân hàng Thương mại 100% vốn Nhà nước chủ lực đầu tư tín dụng, sản phẩm dịch vụ tiện ích cho nông nghiệp, nông thôn và nền kinh tế, 32 năm qua, Agribank không ngừng lớn mạnh, được nhân dân tin tưởng, được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ổn định các vấn đề kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Bên cạnh nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, Agribank luôn ý thức và quan tâm sâu sắc đến các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, khẳng định việc quan tâm, triển khai các hoạt động an sinh xã hội là nghĩa cử mà mỗi cán bộ, người lao động Agribank luôn tâm niệm, thường xuyên đồng hành, phát huy truyền thống dân tộc vì mục tiêu thực hiện chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế, gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Riêng đối với tỉnh Tuyên Quang từ năm 2015 đến nay, Agribank đã dành hơn 23 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội tại địa phương như: Tài trợ 8 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học Khuôn Hà - huyện Lâm Bình; Tài trợ 5 tỷ đồng để làm nhà cho các hộ nghèo; tài trợ 0,65 tỷ đồng cho giáo dục; tài trợ 1,221 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo từ thiện; tài trợ cho một số hoạt động, chương trình tình nguyện khác như Áo ấm mùa đông, chương trình Thắp sáng đường quê, Ngày Tết cho em...

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cùng đoàn công tác Agribank và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham dự khánh thành Trường mầm non Kim Quan

Đồng chí Lê Quang Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng Thành viên, Ban điều hành, tập thể cán bộ nhân viên Agribank và Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; đồng thời cam kết đảm bảo việc quản lý, khai thác hiệu quả công năng công trình, cũng như không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian sắp tới, xứng đáng với truyền thông hiếu học trên quê hương vùng chiến khu cách mạng.

Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức trao tặng ủng hộ của Agribank tài trợ an sinh xã hội tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, chiều ngày 30/9/2020, Đoàn công tác của Agribank do đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh và trao hỗ trợ 3 tỷ đồng mua máy chạy thận và làm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang gửi lời cảm ơn Hội đồng Thành viên, Ban điều hành, tập thể, cán bộ, người lao động Agribank đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ “Tam nông” hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, giúp người dân vùng nông thôn tiếp cận nguồn vốn xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, góp phần thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tạo động lực xây dựng nông thôn mới trong đó có tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí khẳng định, Tuyên Quang tiếp tục tạo điều kiện để hoạt động của hệ thống Agribank vận hành và triển khai hiệu quả, bảo đảm doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, hiệu quả thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.