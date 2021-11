Khám phá ‘nghĩa trang’ lộ thiên khét tiếng ai cũng muốn chinh phục

Thung lũng cầu vồng

Đỉnh Everest được coi như một trong những "nghĩa trang" lớn nhất của thế giới tự nhiên, vì ước tính có tới 200 người đã bỏ mạng tại đây, và phần lớn trong số đó hiện vẫn đang nằm lại trên đỉnh núi tuyết trắng này.

Trên thực tế, ở phía Bắc Everest nơi có cung đường được các nhà leo núi đặt tên Thung lũng cầu vồng (Rainbow Ridge) có nhiều xác chết nhất. Trong số này có người còn lộ nguyên quần áo y chang khi còn sống, kèm theo dụng cụ leo núi. Đây cũng là khu vực nhiều hướng dẫn viên người Sherpa bị thiệt mạng nhất.

Tọa lạc ngay bên trong khu vực của "Vùng đất chết", Thung lũng cầu vồng nghe tên thì có vẻ lãng mạn, nhưng trên thực tế cái tên này lại xuất phát từ việc có rất nhiều xác người mặc những bộ đồ bảo hộ cũng như những thiết bị leo núi có màu sắc sặc sỡ, khiến cả một vùng sườn núi bỗng rực sáng một cách lạ thường.

Việc cứu hộ và thu gom thi hài người chết ở đây gặp vô vàn khó khăn, do nhiệt độ ở khu vực này quá thấp dẫn đến việc các thi thể bị đông cứng và bám chặt lên nền đất phủ đầy tuyết trắng. Nhận thấy đó là một công việc hết sức nguy hiểm lẫn tốn kém cả về sức người lẫn sức của, nhiều đoàn cứu hộ đã chấp nhận bỏ cuộc, biến nơi này trở thành một địa danh "khét tiếng" và gây ám ảnh nhất trên đỉnh Everest.

Vì sao có nhiều thi thể tập trung ở Thung lũng cầu vồng?

Khu vực tử thần của Everest là nơi đã cướp đi sinh mạng của nhiều nhà leo núi bởi thời tiết khắc nghiệt, lượng oxy thấp và gió mạnh trong hành trình lên tới đỉnh.

Nơi này chính là một vùng triền núi nằm ở độ cao 26,000 feet (tương đương hơn 7900 mét). Ở đó, nồng độ oxy loãng đến mức không có một sự sống nào có thể tồn tại được, bất cứ ai từng đặt chân đến đây đều sẽ phải trải qua cảm giác toàn bộ cơ thể cũng như trí óc gần như rơi vào trạng thái "ngừng hoạt động", trước khi cái chết tất yếu cận kề.

Bất kỳ ai chết trong khu vực tử thần, nghĩa địa của họ sẽ là Thung lũng cầu vồng. Các xác chết ở đây có thể do người leo núi bị ngã hoặc bị những người leo núi khác đẩy xác xuống để tìm đường.

Đẩy xác chết trở nên cần thiết vì tuyến đường xuyên qua thung lũng tương đối hẹp, mỗi lần chỉ vừa một người leo núi. Việc giải cứu xác chết gần như không thể. Điều cần thiết là phải đẩy xác chết xuống để nhường đường cho người leo núi. Từ đó, các xác chết chất ngày một nhiều tạo nên Thung lũng cầu vồng.

Tỷ lệ tử vong trên đỉnh Everest

Dù đáng sợ là vậy nhưng các con số thống kê cho thấy tỷ lệ tỷ vong trên hành trình chinh phục Everest chưa đầy 1%. Gần 5.000 người leo núi đã thực hiện hành trình chinh phục đỉnh Everest, và 295 người trong số họ đã chết kể từ năm 1924 (Dựa trên Cơ sở dữ liệu Himalayan 2019), tỷ lệ tử vong dưới 1%.

Tỷ lệ tử vong trên đỉnh Everest cao tới 2,2% trong khoảng thời gian từ những năm 1970-1980. Nhưng thời gian trôi qua, tỷ lệ người chết đã giảm xuống dưới 1% vào năm 2019. Theo báo cáo được công bố, phần lớn số người chết là do tuyết lở (khoảng 41,6%) trong khi 22,2% số người chết trên Everest là do say núi cấp tính.