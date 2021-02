Ngoài ra, Attrage Premium sở hữu nhiều trang bị an toàn chuẩn mực khác như: Hệ thống cân bằng điện tử (ASC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) và chức năng nhắc nhở thắt dây an toàn ở hàng ghế trước, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), túi khí đôi, móc ghế an toàn cho trẻ em ISO-FIX...