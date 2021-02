Khám phá chùa Phật Tích nghìn năm tuổi qua góc máy từ trên cao

Với sức lan tỏa, danh tiếng của ngôi chùa cổ linh thiêng, vào đầu năm mới có rất đông du khách thập phương đến chùa lễ phật, du xuân, trẩy hội, cầu bình an. Trong ảnh là du khách tứ phương đến chùa cầu nguyện bình an, sức khoẻ, công việc hanh thông, cầu gia đình an khang thịnh vượng trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.