Khám phá 7 set quà Tết 2021 độc đáo của Helen Recipe

(VTC News) -

Hộp Lộc Phát

Hộp Lộc Phát.

Với hình ảnh gia đình đoàn viên ngày Tết cùng với thiết kế hộp màu nhũ vàng, Helen Recipe gửi gắm một lời chúc đoàn viên, một năm mới sung túc đến với tất cả mọi gia đình.

Hộp quà tết Lộc Phát gồm các sản phẩm :

• 1 Hộp bánh rong biển Wakame (130g)

• 1 Hộp Coockies Hạnh Nhân (130g)

• 1 Hộp bánh Macca Chocolate (130g)

• 1 Hộp Xoài chín cây sấy dẻo (150g)

• 1 Hộp kẹo Jelly quả (150g)

Phụ kiện đi kèm :

• Túi giấy

Giá: 220.000 đồng

Hộp May Mắn

Hộp May Mắn.

Hộp may mắn sử dụng hình ảnh tượng trưng là hoa Mộc Lan trắng nhằm truyền tải ý nghĩa về một sự khởi đầu mới nhiều tốt đẹp. Thông qua đây, Helen Recipe gửi gắm đến tất cả những quý khách một lời chúc khởi đầu năm mới với nhiều may mắn, hanh thông trong công việc và cuộc sống.

Hộp quà tết May Mắn gồm các sản phẩm :

• 1 Trà ướp sen hồ tây (100g)

• 1 Hộp bánh Macca Chocolate (150g)

• 1 Hộp bánh rong biển Wakame (150g)

• 1 Hộp hạt Sacha Inchi (100g)

• 1 Hộp Xoài chín cây sấy dẻo (150g)

Phụ kiện đi kèm

• Túi giấy

Giá: 385.000 đồng

Hộp Bình An

Hộp Bình An.

Hoa cúc tượng trưng cho sự bình an và may mắn. Những đóa cúc được dập nhũ vàng khoe sắc trên nền trời xanh thay Helen Recipe gửi một lời mong cầu bình an trong năm mới đến với tất cả mọi người.

Hộp quà tết Bình An gồm các sản phẩm :

• 1 Chai rượu mơ Organic (500ml)

• 1 Hộp Xoài chín cây sấy dẻo (200g)

• 1 Hộp bánh Macca Chocolate (200g)

• 1 Hộp hạt Sacha Inchi (150g)

• 1 Hộp mứt Hibiscus (200g)

Phụ kiện đi kèm :

• Túi giấy

Giá: 513.700 đồng

Hộp Hạnh Phúc

Hộp Hạnh Phúc.

Hoa đào là biểu tượng cho ngày Tết Việt Nam. Hoa đào cũng tượng trưng cho sự mạnh mẽ vượt qua những ngày đông giá lạnh để khoe sắc đón xuân, hoa đào càng rực rõ năm đấy vạn sự ắt hạnh phúc.

Hộp quà tết Hạnh Phúc gồm :

• 1 Chai Rượu vang nhập khẩu Chile hiệu Mendez (750ml) hoặc tương đương.

• 1 Hộp Chocolate hiệu D’oro (100g)

• 1 Hộp Hạt Macca (200g)

• 1 Hộp Ngó sen ngũ sắc (150g)

• 1 Hộp Nho khô Organic (200g)

Phụ kiện kèm theo :

• Túi giấy

Giá: 698.500 đồng

Hộp Hưng Thịnh

Hộp Hưng Thịnh.

Một năm mới phát triển thịnh vượng là những gì Helen Recipe gửi gắm thông qua hộp quà Hưng Thịnh. Với màu vàng chủ đạo tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc cùng những bông hoa đào khoe sắc, hộp quà Hưng Thịnh sẽ là món quà ý nghĩa để dành tặng cho người thân, đối tác.

Hộp quà tết Hưng Thịnh gồm :

• 1 Chai Rượu vang nhập khẩu Chile hiệu Mendez Reserva (750ml) hoặc tương đương.

• 1 Hộp Ngó sen ngũ sắc (200g)

• 1 Hộp Nho khô Oganic (200g)

• 1 Hộp Hạnh nhân Cafe Rhum (200g)

• 1 Hộp Hạt Macca (200g)

• 1 Hộp Trà ướp sen hồ tây đặc biệt (100g)

Phụ kiện kèm theo :

• Túi giấy

Giá: 1.025.200 đồng

Hộp Phú Quý

Hộp Phú Quý.

Hộp Phú Quý sở hữu thiết kế tối giản đề cao sự tinh tế, sang trọng cho set quà. Đây hẳn là một set quà cực kì phù hợp để dành tặng những đối tác quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống thay cho lời chúc về một năm mới may mắn, thành công.

Hộp quà tết Phú Quý gồm :

• 1 Chai Rượu vang nhập khẩu Chile hiệu La Lorada Reserve (750 ml) hoặc tương đương.

• 1 Hộp Trà sen hồ tây đặc biệt (100g)

• 1 Hộp Hạnh nhân cafe Rhum (180g)

• 1 Hộp Hạt Sacha inchi (150g)

• 1 Hộp Nho khô Oganic (180g)

• 1 Hộp Chocolate D’oro (180g)

Phụ kiện kèm theo :

• Túi giấy

Giá: 1.247.400 đồng

Hộp Vinh Hoa

Hộp Vinh Hoa.

Hộp quà cao cấp nhất của Helen Recipe trong mùa Tết 2021. Đây là hộp quà Helen Recipe mong muốn dành tặng cho những khách hàng thân yêu có thể dâng cúng tổ tiên, biếu tặng cho những người thân, bậc trưởng bối trong gia đình để thể hiện lòng thành kính, quý trọng.

Hộp quà tết Vinh Hoa gồm :

• 1 Chai Rượu vang nhập khẩu Italy Trecciacia Chianti (750 ml) hoặc tương đương.

• 1 Hộp Macca tẩm mật ong (250g)

• 1 Hộp Hạt Sacha Inchi (250g)

• 1 Hộp Hạnh nhân cafe Rhum (250g)

• 1 Hộp Trà Phổ nhĩ hoa (8 viên)

• 1 Hộp Chocolate D’oro (180g)

Phụ kiện kèm theo :

• Túi giấy

Giá: 1.848.000 đồng