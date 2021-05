Khai Sơn Hill 'dậy sóng' trở lại với quỹ căn đẹp nhất dự án

(VTC News) -

Biệt thự hiếm có sở hữu 2 mặt tiền

Có thể nói rằng, giá trị cốt lõi mà các thương hiệu xa xỉ luôn theo đuổi đó chính là cảm xúc của người sử dụng. Dù trong lĩnh vực thời trang hay bất động sản, thì mỗi một thương hiệu lại có cách tiếp cận khác nhau để trân quý và thoả mãn cảm xúc ấy. Được biết đến với khu biệt thự cao cấp đầu tiên và duy nhất toạ lạc trên ngọn đồi cao 3,8m, Khai Sơn Hill rất biết cách để mang tới những trải nghiệm xa xỉ dành cho giới thượng lưu. Đặc quyền riêng biệt, số lượng giới hạn và thời gian chờ đợi để sở hữu một trong số những căn đẹp nhất khiến khách hàng cảm nhận được sự xa xỉ “khó lòng chạm tới”.

Ra mắt từ cuối năm 2019 với số căn biệt thự “độc” và “chất”; cũng đã sớm tạo lập nên một cộng đồng tinh hoa với những cư dân sống có “gu” nhưng phải đến đầu năm nay, Chủ đầu tư Khai Sơn Hill mới bung quỹ căn cuối cùng, đẹp nhất dự án. Và với số căn biệt thự đơn lập trong lần ra mắt này, Khai Sơn Hill đã “dậy sóng” trở lại nhờ sở hữu vị trí đắc địa nhất, số lượng căn giới hạn nhất và chính sách bán hàng tốt nhất.

Vị trí “quân vương” 2 hướng mặt tiền của Khai Sơn Hill.

Xét về vị trí, quỹ căn mới ra mắt của Khai Sơn Hill sở hữu 2 mặt tiền đắt giá, một mặt hướng đường lớn nội khu, mặt kia là công viên với quảng trường mặt trời rộng lớn. Đây được coi là yếu tố hiếm dự án nào có được, thậm chí ngay ở Khai Sơn Hill, trong số 66 căn cũng chỉ có vài căn sở hữu vị trí “xa xỉ”, luôn được săn lùng này.

Theo các chuyên gia phong thủy, công viên là nơi sở hữu nhiều nguồn dương khí, từ đó có thể mang lại sự may mắn, thành công và thịnh vượng cho chính bản thân gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình. Còn ở góc độ đầu tư, những căn nhà gần, hay hướng ra công viên có tiềm năng tăng giá cao, cơ hội đầu tư “lướt sóng” lớn.

Đơn cử như ở New York, một ngôi nhà tọa lạc vị trí gần công viên có mức giá cao hơn hẳn 25% so với những khu vực khác, mức giá khởi điểm trung bình đạt từ 34.000 đô la trở lên. Còn ở Việt Nam, thị trường mua bán nhà gần công viên luôn trong tình trạng nhộn nhịp, thu hút khách hàng nhờ sở hữu mức giá giao dịch cao hơn 10 - 20% so với các khu vực khác. Và trên hết, biệt thự kề công viên còn mang tới không gian ngập tràn sắc xanh, và cuộc sống an lành hiếm có.

Trải nghiệm dòng thời gian đáng trân quý tại Khai Sơn Hill

Quỹ căn đẹp nhất Khai Sơn Hill có thêm 1 mặt tiền hướng công viên chan hòa cỏ hoa.

Hơn cả một ngôi nhà, một tổ ấm, Khai Sơn Hill còn mang đến phong cách sống thanh lịch, chất lượng sống tốt nhất, và tạo dựng cộng đồng sống có “gu” của giới tinh hoa trí thức luân chuyển suốt 4 mùa trong năm.

Mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm với nắng như rót mật và những cơn gió nhẹ thổi lá vàng bay. Thu đến chẳng cần những chuyến dã ngoại đâu xa, chỉ cần những ngày thảnh thơi đi dạo nơi công viên gần kề, hay nhâm nhi một tách cà phê ngay trên tầng thượng, mọi áp lực công việc vì thế cũng được đặt sau khung cửa một cách nhẹ nhàng.

Mùa đông về mang theo hơi lạnh. Sau một ngày bận rộn, trong 10 phút di chuyển từ phố Cổ, bạn sẽ trở về nhà để vùi mình trong sự ấm áp dễ chịu. Với 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng áp mái cùng thiết kế tinh tế đến từng chi tiết, Khai Sơn Hill sẽ mang đến cảm giác an yên, được hoàn toàn thả lỏng và thư giãn bên những người thương yêu.

Xuân sang, vạn vật như thay áo mới. Trời dường như trong hơn, lá dường như tươi hơn, những bữa tiệc trà hay tiệc nướng BBQ ngoài trời vì thế cũng được tổ chức nhiều hơn bên khuôn viên sân vườn rộng rãi. Tại mỗi căn biệt thự Khai Sơn Hill, chủ đầu tư đã khéo léo thiết kế khoảng sân vườn xung quanh đủ rộng cho thú vui làm vườn hay tổ chức tiệc tùng.

Rồi Hè tới, bốn bề không gian chỉ còn lại nắng, gió, và cây cối, cỏ hoa chan hòa. Từ lối dạo bộ trong khuôn viên dự án, đến đồi xanh ngay trong sân vườn khu biệt thự, nơi đâu cũng một màu xanh mát mắt.

Vậy nên không quá khi nói rằng, “sóng” mà Khai Sơn Hill tạo ra không những ám chỉ lượng giao dịch tại dự án tăng mạnh mẽ mà còn bởi cơn sóng cảm xúc của khách hàng, muốn yêu và muốn sở hữu để mỗi ngày được trở về “nhà”, trở về Khai Sơn Hill.