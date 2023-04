Khách vào phố cổ Hội An phải mua vé: Người nói đúng, người bảo không nên

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước việc TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ đối với tất cả du khách trong và ngoài nước từ ngày 15/5.

Bởi lẽ, từ trước đến nay, du khách tham quan các địa điểm di tích trong khu phố cổ mới phải mua vé; còn nếu chiếu theo quy định mới thì tất cả du khách chỉ cần đặt chân đến phố cổ, dù cho không vào các di tích nằm trong danh sách tham quan, cũng bắt buộc phải mua vé.

Trước thông tin trên, người dân trong khu phố cổ, đặc biệt là các hộ kinh doanh đang "đứng ngồi không yên". Nhiều người cho rằng, nếu áp dụng phướng án này, hoạt động buôn bán trong khu phố cổ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Chị N.T.T. - chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Trần Phú - chia sẻ, nhiều năm qua, chính quyền thành phố đã triển khai bán vé tham quan cho khách du lịch trong nước và quốc tế tại một số điểm di tích trong khu phố cổ như: Chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký.

"Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 3 năm qua, phần lớn thời gian, TP Hội An đóng cửa tham quan hoặc mở cửa miễn phí. Bây giờ, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, công việc kinh doanh của các hộ dân mới khởi sắc, lãnh đạo địa phương đưa ra phương án bắt buộc mua vé khi vào phố cổ thì e rằng lượng khách sẽ giảm. Thực sự, chúng tôi đang rất lo lắng bởi không ít hộ kinh doanh trong khu phố cổ đang phải gánh khoản tiền thuê mặt bằng hằng tháng rất cao" - chị T. giãi bày.

Anh N.V.B. - chủ hộ kinh doanh ăn uống trên đường Bạch Đằng - cho rằng việc bán vé tham quan chỉ nên áp dụng đối với những khách đoàn. "Còn để quản lý, kiểm soát giữa khách đoàn và bà con vào thăm người thân trong khu phố cổ hay người dân vào phố đi bộ chỉ để uống cà phê, chụp ảnh thì cơ quan chức năng thành phố cần tính toán kỹ. Rõ ràng, việc kiểm soát chặt trong việc bán vé như phương án mà thành phố mới ban hành sẽ khiến lượng khách giảm, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến những hộ kinh doanh”, anh B. nói.

Việc yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An còn thu hút sự quan tâm của người dân ở các địa phương khác và cả du khách quốc tế.

Chị H.M. (trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) kể, cách đây 4 năm, chị cùng mẹ có đến TP Hội An du lịch. Song, vì không có nhu cầu tham quan các di tích nằm trong danh sách bán vé nên hai mẹ con không phải mua vé. "Chúng tôi chỉ tản bộ trên các tuyến phố để ngắm vẻ đẹp trầm mặc của những nếp nhà hàng trăm năm tuổi và việc tham quan hoàn toàn miễn phí. Mới đây, qua theo dõi báo đài, tôi được biết thành phố đang dự tính bán vé tham quan, áp dụng cho cả du khách chỉ vào khu phố cổ đi dạo. Nếu vậy, tôi hoàn toàn không đồng ý" - chị M. nói và cho rằng, việc bán vé chỉ nên áp dụng đối với du khách có nhu cầu tham quan các công trình di tích nằm trong diện bán vé như trước đây.

Đồng quan điểm với chị M., anh T.T. (trú TP Cần Thơ) chia sẻ, dịp hè tới, anh dự định cùng người thân ra Hội An du lịch. Tuy nhiên, trước việc lãnh đạo thành phố Hội An đưa ra phương án bán vé tham quan ngay khi bước chân vào khu phố cổ, anh đang cân nhắc lại kế hoạch.

Theo anh T., nếu chỉ đi dạo loanh quanh trên các tuyến phố mà phải bỏ ra 80 nghìn đồng/vé thì gia đình 5 người của anh sẽ phải tốn 400 nghìn đồng. "Như vậy gia đình tôi phải chi thêm một khoản tiền trong khi không có nhu cầu tham quan kỹ một số điểm trước đây từng bán vé" - anh T. nhấn mạnh.

Trong khi đó, chia sẻ với VTC News, Kawa Wandi (quốc tịch Thụy Điển) - người cùng vợ và 3 con của mình định cư ở Hội An từ năm 2020 - cho hay, anh hoàn toàn ủng hộ quyết định của thành phố và tin rằng khoản phí này sẽ góp phần vào nỗ lực bảo tồn và phục hồi phố cổ.

Wandi cùng vợ trong một lần vào khu phố cổ Hội An tham quan. (Ảnh: NVCC)

Theo anh Wandi, với doanh thu từ phí vào cửa, chính quyền Hội An sẽ có thể tài trợ cho các dự án trùng tu vốn rất quan trọng trong việc bảo tồn kiến trúc độc đáo và di sản văn hóa của phố cổ. Điều này sẽ không chỉ nâng cao trải nghiệm của du khách mà còn đảm bảo rằng phố cổ vẫn là một điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong những năm tới.

"Hơn nữa, thu phí vào cửa sẽ giúp điều chỉnh lượng du khách đến phố cổ và ngăn chặn tình trạng quá tải, có thể gây bất lợi cho các di tích lịch sử. Bằng cách hạn chế số lượng du khách và kiểm soát tác động của họ, chúng ta đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có thể tận hưởng vẻ đẹp trọn vẹn của phố cổ" - Wandi thông tin thêm.

Như VTC News đưa tin, mới đây, UBND TP Hội An ban hành Phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động Hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

Theo nội dung phương án, từ ngày 15/5, Hội An sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An đối với tất cả du khách trong và ngoài nước. Giá vé áp dụng 80 nghìn đồng/vé đối khách trong nước và 120 nghìn đồng/vé đối với khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ là từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè, và đến 21h vào mùa đông.

Lực lượng chức năng sẽ phân luồng 2 lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ. Một lối đi dành cho người dân địa phương và một lối đi dành cho du khách.

Lãnh đạo TP Hội An cho rằng, việc áp dụng bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An là để đảm bảo công bằng đối với địa phương và tất cả du khách. Du khách khi vào khu phố cổ đều phải mua vé. Bởi theo quyết định công nhận khu phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới thì toàn thể cảnh quan khu phố cổ là di sản chứ không phải chỉ riêng một di tích nào.

Ngoài ra, nguồn thu từ việc bán vé tham quan phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc trùng tu cải tạo nhà. Tất cả kinh phí triển khai đó đều lấy từ nguồn từ thu vé tham quan. Do đó tất cả du khách khi đến tham quan Hội An phải có trách nhiệm mua vé.

Đối với những trường hợp vào khu phố cổ để làm việc tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng sẽ không thu phí nhưng đơn vị phải đảm bảo đúng mục đích, nếu kiểm tra phát hiện vào tham quan mà trốn vé cũng sẽ bị phạt.