Khách ùn ùn đến Đà Nẵng du lịch dịp nghỉ lễ

Đảm bảo an toàn cho du khách, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng thiết lập luồng tuyến, điều phối, hướng dẫn khách đậu đỗ phương tiện đúng vị trí, tránh ùn tắc. Cạnh đó, cảng hàng không phối hợp với các lực lượng công an, thanh tra giao thông duy trì, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xe dù, cò mồi và các hành vi bắt khách trái phép xảy ra trong khu vực.