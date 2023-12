Khách hàng cuối cùng trúng 3 chỉ vàng 9999 khi mua CumarGold New

(VTC News) -

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật 10 tuổi, “Mua CumarGold New - Trúng vàng 9999” là chương trình được nhãn hàng CumarGold New thực hiện nhằm tri ân tất cả các khách hàng đã sử dụng sản phẩm trong thời gian từ 1/5/2023 đến 31/10/2023.

Mua CumarGold New - Trúng vàng 9999

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 300 triệu đồng, "Mua CumarGold New - Trúng vàng 9999" ngay từ khi triển khai đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người tiêu dùng. Trong dịp này, khi mua và tích điểm CumarGold New, khách hàng có cơ hội trúng các giải vàng 9999 và hàng trăm hộp sản phẩm miễn phí, hỗ trợ dạ dày.

Chương trình diễn ra trong 3 đợt với các buổi quay số vào tháng 7, tháng 9 và tháng 11. Nối tiếp thành công của phiên quay số đợt 1 và 2, hàng trăm nghìn mã dự thưởng tiếp tục được các khách hàng gửi về để tham gia quay số trúng thưởng đợt 3.

Vào 15h ngày 6/11/2023, tại nhà máy dược phẩm công nghệ cao CVI Pharma, nhãn hàng CumarGold New đã tổ chức thành công phiên quay số đợt 3 dành cho các mã tích điểm từ 0h ngày 1/9 đến 23h59 ngày 31/10/2023. Buổi quay thưởng đã tìm ra chủ nhân cuối cùng của 3 chỉ vàng 9999 là chị Mai Thị Bích Phượng (An Giang).

“Khi được thông báo trúng vàng từ nhãn hàng CumarGold New, tôi rất bất ngờ và không nghĩ mình may mắn đến vậy. Như bao người khác, tôi mua sản phẩm và tích điểm để nhận một hộp khi đủ 8 điểm thôi nên thực sự rất vui. Qua đây, tôi cũng muốn cảm ơn công ty và các nhà nghiên cứu đã cho ra đời một sản phẩm dạ dày chất lượng để giúp ích cho cộng đồng”.

Chị Mai Thị Bích Phượng (An Giang) là khách hàng may mắn nhất trúng 3 chỉ vàng 9999.

Chương trình khuyến mại đặc biệt này không chỉ là dịp CumarGold New thể hiện sự trân trọng với toàn thể khách hàng mà còn mang đến cơ hội cho những khách hàng như chị Phượng có thêm những niềm vui giữa nhịp sống hối hả hàng ngày.

2 khách hàng trúng giải nhất là 1 chỉ vàng 9999 tại khu vực miền Bắc.

CumarGold New - Giải pháp Nano Curcumin uy tín 10 năm cho bệnh dạ dày

Sau 10 năm, CumarGold New đã thành công ghi dấu ấn ở lĩnh vực dạ dày khi có sự đồng hành của hơn 2 triệu khách hàng trên khắp cả nước. Tiếp nối thành tựu này, CumarGold New đã không ngừng cải tiến và cho ra đời thêm nhiều sản phẩm từ Nano Curcumin khác giúp đáp ứng đa dạng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của người dân.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc ngành hàng TPCN Công ty CVI Pharma, giám đốc nhãn hàng CumarGold New cho biết: “Trong suốt 10 năm qua, CumarGold New đã và đang nhận được sự ủng hộ, yêu thích của rất nhiều người bệnh dạ dày. Đáp lại sự tin tưởng đó, nhãn hàng cũng triển khai các hoạt động khuyến mại nhằm hỗ trợ một phần chi phí sử dụng sản phẩm cho khách hàng.

Nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt, chương trình “Mua CumarGold New - Trúng vàng 9999” là món quà thể hiện thành ý tri ân sâu sắc và thiết thực của CumarGold New dành cho các khách hàng đã sử dụng sản phẩm trong suốt thời gian vừa qua. Thông qua những giải thưởng được trao tặng, CumarGold New hy vọng sẽ góp phần mang đến niềm vui trong cuộc sống và ngày càng được biết đến, yêu thích hơn”.

Như vậy, sau 6 tháng triển khai, chương trình “Mua CumarGold New - Trúng vàng 9999” đã chính thức khép lại với việc tìm ra chủ nhân của các giải vàng 9999 và những hộp quà CumarGold New miễn phí.

Luôn nỗ lực không ngừng nhằm đem đến một sản phẩm có chất lượng tốt nhất, CumarGold New sẽ tiếp tục phát triển để có thêm nhiều mốc son chói lọi trên hành trình “Nâng tầm Nano Curcumin, bảo vệ sức khỏe người Việt”.

