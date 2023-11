Kết quả Ngoại Hạng Anh: Arsenal soán ngôi đầu của Man City

(VTC News) -

Thầy trò Mikel Arteta thắng nhọc trước đội chủ nhà Brentford để giành ngôi đầu bảng giải Ngoại Hạng Anh.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công. Brentford đã dự phòng việc này nên sớm chuẩn bị các phương án hóa giải các đợt tấn công của Pháo thủ. Thậm chí, họ suýt có bàn mở tỷ số ở phút 12 khi thủ thành Aaron Ramsdale để mất bóng trước cầu môn.

Arsenal nỗ lực dứt điểm nhưng hầu hết các cú sút không đi trúng mục tiêu. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một là pha đánh đầu ghi bàn của Leandro Trossard. Tuy nhiên, VAR từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Kai Havertz ghi bàn cho Arsenal.

Bước sang hiệp hai, Brentford vùng lên. Họ gây áp lực ngược trở lại phần sân của Arsenal. Vì vậy, đội khách không tạo được nhiều cơ hội. Song, Kai Havertz trở thành người hùng của Pháo thủ khi lập công ở phút thứ 89. Bukayo Saka tạt bóng về phía cột xa bên trái khung thành Brentford. Havertz băng xuống sau lưng hàng thủ đội chủ nhà để đánh đầu cận thành.

Arsenal thắng 1-0. Họ vượt mặt Man City để lấy ngôi đầu bảng, với 30 điểm. Trước đó, nửa xanh thành Manchester hòa 1-1 khi tiếp Liverpool trên sân nhà.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea nhận thất bại 1-4 trước Newcastle. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Alexander Isak, Jamaal Lascelles, Joelinton và Anthony Gordon. Trong khi đó, Raheem Sterling ghi bàn cho The Blue. Đội bóng thành London vỡ trận trong hiệp 2 sau khi đối phương ghi liên tiếp 2 bàn và mất người do Reece James nhận thẻ đỏ.

Newcastle tạm lấy vị trí thứ 6 của Man Utd, cách top 4 ba điểm. Chelsea chôn chân ở vị trí thứ 10 với 16 điểm.