(VTC News) -

Sofa là món đồ đồ nội thất chính, định hình phong cách cho phòng khách, tạo điểm nhấn cho không gian này. Ngoài yếu tố công năng và thẩm mỹ, nhiều người còn quan tâm đến việc đặt sofa thế nào cho hợp phong thủy với hy vọng các thành viên trong gia đình gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Kê sofa thế nào cho hợp phòng thủy?

Dưới đây là 9 lưu ý khi bài trí ghế sofa trong phòng khách mà các chuyên gia phong thủy nêu ra.

Hướng ghế sofa

Việc bài trí sofa đúng hướng không chỉ mang lại sự thanh thoát và vẻ đẹp cho tổ ấm, mà còn mang lại may mắn và tài vận đến cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, đối với ngôi nhà hướng Đông, ghế sofa nên đặt ở hướng chính Đông, Đông Nam, chính Nam, chính Bắc của phòng khách. Còn đối với ngôi nhà hướng Tây, sofa nên đặt ở hướng Tây Nam, chính Tây, Tây Bắc và Đông Bắc của phòng khách.

Kê sofa thế nào cho hợp phòng thủy và hút tài lộc là điều nhiều gia chủ quan tâm.

Không để ghế sofa hướng vào bàn thờ

Hầu hết các căn hộ chung cư có diện tích hạn chế nên bàn thờ được bố trí ngay trong không gian phòng khách. Điều này gây khó khăn cho việc bố trí đồ nội thất để vừa có được không gian quây quần vừa không ảnh hưởng về phong thuỷ ngôi nhà. Một trong những điều quan trọng là phần ghế nghỉ của những sofa góc L không nên để hướng thẳng vào bàn thờ. Nếu cần thiết, có thể đổi vế ghế hoặc chỉ sử dụng ghế sofa băng cho không gian đặc biệt này.

Không nên đặt bể cá sau sofa

Một số người cho rằng bể cá phía sau sofa sẽ làm cho không gian phòng khách thêm sống động. Tuy nhiên xét về phong thủy thì điều này là sai lầm. Bể cá sau ghế sofa là tiểu cảnh ướt, không tốt cho gia đình vì chúng thuộc hành Thủy, thể hiện sự luân chuyển, bất ổn. Tốt nhất trong trường hợp này, bạn nên thay thế bằng sự hiện diện của hành Mộc - bài trí chậu cây cảnh sau sofa.

Không nên đặt sofa đối diện cửa chính

Theo các nhà phong thủy, sofa và cửa chính đối nhau tạo thành một đường thẳng là điều không tốt vì khí từ ngoài cửa sẽ xông thẳng vào chỗ ngồi và có thể dẫn đến tình trạng phân tán tài khí. Nếu gặp phải tình trạng này, tốt nhất bạn nên chuyển dịch sofa lệch khỏi cửa, nếu không thể dịch được thì nên sử dụng bình phong. Làm như vậy, khí từ ngoài qua cửa chính vào nhà sẽ không ảnh hưởng đến người ngồi trên sofa.

Không để khoảng trống sau sofa

Trong phong thủy có quan niệm là “hạo sơn” (tựa núi) nên khi bố trí ghế sofa, bạn nên để lưng ghế dựa vào tường với ý nghĩa mong muốn gia đình yên ổn và may mắn hơn. Việc để khoảng trống sau sofa (như sau lưng sofa là cửa ra vào, cửa sổ hay lối đi) sẽ tạo cho người ngồi có cảm giác thiếu an toàn, bị động do không quan sát được phía sau. Nếu đằng sau sofa không có tường để dựa thì bạn có thể đặt ở đó một chiếc tủ thấp hoặc một tấm bình phong.

Kê sofa thế nào cho hợp phòng thủy? Không nên để khoảng trống sau sofa.

Không đặt gương phía sau sofa

Gương có vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm cho không gian tổ ấm trở nên rộng rãi và thoáng đãng. Tuy nhiên, đặt gương đằng sau ghế sofa là điều cấm kỵ trong phong thủy. Tốt nhất là đặt gương bên cạnh hoặc tránh vị trí sau ghế sofa. Gương trang trí trong phòng khách nên để gần cửa ra vào, nơi mọi người có thể chỉnh đốn trang phục trước khi ra vào nhà; hoặc đặt phía đối diện sofa để tạo cảm giác nhà rộng hơn – điều rất quan trọng với các không gian nhỏ hẹp.

Tránh đặt sofa gần cửa sổ

Không nên đặt sofa ở vị trí ánh nắng mặt trời chiếu sáng. Nếu thường xuyên bị ánh nắng chiếu vào, bề mặt của sofa sẽ bị phai màu và giảm độ bền. Cho dù sofa được làm từ chất liệu, vật liệu nào thì cũng đều không nên đặt cạnh cửa sổ. Nếu phòng khách nhà bạn hướng về phía tây thì càng phải chú ý. Nếu không có vị trí kê sofa phù hợp, bạn có thể xử lý bằng các loại rèm chắn sáng để hạn chế ánh nắng trực tiếp rọi vào sofa.

Không đặt sofa dưới đèn chùm hoặc quạt trần

Đèn chùm là một trong những vật dụng quan trọng trong phòng khách, vừa để chiếu sáng, vừa để trang trí. Tuy nhiên, không nên đặt ghế sofa bên dưới đèn chùm vì sẽ khiến người ngồi trên ghế rơi vào tình trạng căng thẳng đầu óc. Ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt cũng sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới thị giác, gây rối loạn hình ảnh.

Kê sofa thế nào cho hợp phòng thủy? Không nên đặt sofa dưới đèn chùm hoặc quạt trần.

Không nên đặt sofa dưới xà ngang

Khi bố trí sofa, gia chủ thường chọn một vị trí đẹp, cố định để tiếp khách. Vị trí đó vừa có thể nhìn được cửa phòng khách, vừa nhìn được bao quát bên ngoài. Và có một điều quan trọng là vị trí đó phải tránh xà ngang. Nếu đặt ghế sofa dưới xà ngang, khách và chủ nhà ngồi nói chuyện sẽ có cảm giác bị căng thẳng, đè ép.

Chọn màu sắc sofa hợp phong thủy

Yếu tố màu sắc cũng được các nhà phong thủy quan tâm khi chọn mua ghế sofa.

Mệnh Mộc

Người mệnh Mộc tương sinh với các màu xanh nước biển, tím xanh, màu đen, màu xanh lá cây. Mua sofa màu đen có lẽ là lựa chọn tối ưu cho gia chủ mệnh Mộc. Bên cạnh đó, mệnh Mộc khắc chế với mệnh Thổ nên bạn cũng có thể chọn sofa màu nâu da bò hoặc màu vàng đậm. Tuyệt đối không sử dụng nững gam màu trắng, bạc, vàng tươi thuộc mệnh Kim.

Mệnh Hỏa

Mệnh Hỏa hợp với các màu xanh lá cây, đỏ, hồng, tím, cam. Tuy nhiên, sofa thường hiếm có những màu sắc này. Những màu sắc quá nổi bật đó cũng không dễ cho việc bài trí không gian. Để thay thế, bạn có thể lựa chọn sofa da thật có màu vàng, màu trắng, màu bạc, bởi lẽ mệnh Hỏa có thể khắc chế được mệnh Kim với những màu vàng, trắng, bạc…

Bộ sofa với màu sắc nổi bật.

Mệnh Thổ

Những gam màu tương sinh với mệnh Thổ là đỏ, hồng, cam, nâu đất. Không nên lựa chọn ghế sofa có gam màu tương sinh của mệnh Thủy như xanh nước biển, đen, xanh lá.

Mệnh Kim

Gia chủ mệnh Kim có thể lựa chọn bộ ghế sofa màu trắng, màu bạc, màu vàng khi trang trí không gian phòng khách. Nên tránh màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc mệnh Hỏa bởi mệnh này là khắc tinh của người mệnh Kim.

Mệnh Thủy

Mệnh Thủy phù hợp với gam màu như đen, tím xanh, xanh nước biển. Ngoài ra, gia chủ mệnh này có thể lựa chọn thêm ghế sofa gam màu trắng, màu bạc của mệnh Kim.