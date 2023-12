K+ khởi động mùa lễ hội với quà tặng giải trí cuối năm và loạt ưu đãi khủng

(VTC News) -

Từ nay đến 31/12/2023, thuê bao số vệ tinh (DTH) được giảm 50% combo trọn bộ thiết bị và thuê bao gói Trọn Vẹn khi đăng ký thời hạn 3, 6 và 9 tháng. Ưu đãi chỉ 40.000 đồng gói Tiện Lợi và 88.000 đồng gói Trọn Vẹn khi đăng ký App K+. Đặc biệt, khách hàng gia hạn mọi thuê bao K+ thời hạn 12 tháng sẽ được tặng thêm 4 tháng, gia hạn 6 tháng được tặng 2 tháng, áp dụng cho thuê bao còn hạn và đã hết hạn.

Truyền hình K+ còn tăng cường loạt phim ảnh đặc sắc trên các kênh K+CINE, K+ACTION và App K+: Series kinh dị học đường Màn Đêm Kinh Hoàng (Night Has Come), series lãng mạn Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh (Love Me, Love My Voice) phát sóng song song với Trung Quốc; Chùm phim “Nơi để trở về”: Bảy Ngày Chủ Nhật (Seven Sundays), Mục Đích Sống Của Một Chú Chó (A Dog’s Purpose - 20/12)...

Chùm phim “Giáng sinh và Năm mới” trên K+KIDS: Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Giáng Sinh Đầm Ấm (Trolls: Holiday In Harmony - 23/12), Thú Cưng Giáng Sinh (Mariah Carey’s All I Want For Christmas Is You - 24/12)...; Phim bom tấn: Robot Đại Chiến: Bumblebee (Bumblebee), Chiến Dịch Overlord (Overlord - 21/12)...

Là nền tảng số 1 về thể thao tại Việt Nam, K+ không chỉ là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn 380 trận đấu Ngoại hạng Anh, độc quyền các trận tranh hùng Châu Á của giải AFC, mà còn quy tụ tất cả các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và nhiều môn thể thao hấp dẫn khác, khẳng định vị thế thương hiệu truyền hình trả phí hàng đầu và là lựa chọn số 1 của các gia đình Việt.