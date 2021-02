Joshua Kimmich: Chàng thủ lĩnh nhỏ bé của Bayern Munich

“Tôi có thể cải thiện mình nhiều hơn nữa, tôi còn có thể phát triển hơn nữa. Tôi sinh ra với những khát vọng chiến thắng. Không chỉ trong bóng đá mà ở bất kỳ môn thể thao nào. Chiến thắng luôn hấp dẫn tôi”, Joshua Kimmich chia sẻ với Bundesliga.com

Từng từ toát lên tư chất thủ lĩnh của Joshua Kimmich. Tiến lên phía trước và tiến xa hơn nữa - đó luôn là tôn chỉ của tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich. Kimmich thuộc mẫu cầu thủ để đôi chân chứng minh khả năng thay lời nói.

Đôi chân tung ra những đường kiến tạo quyết định vinh quang của Bayern Munich. Kimmich ghi bàn quyết định ở Siêu cúp 2020, cũng vào lưới Dortmund mang về danh hiệu vô địch Bundesliga. Hay kiến tạo bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League. Nếu như người thủ lĩnh được định danh bằng những khoảnh khắc chân mệnh, thì Kimmich có đủ điều đó.

Không chỉ là người mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, tự thân cầu thủ người Đức cũng mang phẩm chất cần cù, hay không muốn nói là hiếu chiến. Mùa giải 2019/20, Kimmich là cầu thủ chạy nhiều nhất giải đấu. Mùa giải hiện tại, quãng đường trung bình Kimmich di chuyển mỗi trận là số 1 Bayern Munich. Nếu Kimmich đứng thứ hai về sự quyết đoán và khát vọng, không ai dám đứng số 1. Như lời phỏng vấn ở đầu bài, Kimmich khao khát chiến thắng và nỗ lực để có được chiến thắng.

Chơi bóng cho Stuttgart thời niên thiếu, thể hình không quá vượt trội nhưng tinh thần chiến đấu và khao khát vươn lên là điều Kimmich có thừa. Kimmich vẫn bị cho là nhỏ bé và thậm chí chấn thương háng còn đe dọa hủy hoại sự nghiệp của cầu thủ người Đức. Mọi thứ thay đổi. Kimmich của Bayern Munich là một phiên bản nâng cấp toàn diện từ thể hình, lối chơi và đầu óc.

Định danh bản thân bằng nỗ lực thi đấu, Kimmich khiến mọi người ngả mũ thán phục bằng tài năng trên sân bóng. 4 kiến tạo trong 2 trận gần nhất, trong đó có cú hat-trick kiến tạo trước Schalke 04 ở vòng 18. Một thành tích quả là khó ai bì được. Tính trên bình diện giải đấu, cầu thủ người Đức đã có 10 kiến tạo dù nghỉ thi đấu 5 trận mùa này do chấn thương, con số cao nhất ở Bundesliga.

“Tôi luôn cải thiện mình, tôi có thể ghi bàn nhiều hơn nữa”, Kimmich nói.

Khi từ rất tốt không còn đủ tốt, giới hạn với Kimmich sẽ bầu trời trên cao. Theo dõi màn trình diễn của Joshua Kimmich tại Bundesliga, giải đấu được mang tới Việt Nam bởi Next Media.

Với mong muốn mang tới khán giả Việt Nam những giải đấu thể thao hấp dẫn và đẳng cấp hàng đầu thế giới, tháng 6 vừa qua, Next Media đã công bố hợp tác toàn diện với Bundesliga trong vòng 5 năm (2020-2025). Ở mùa giải năm nay, khán giả cả nước sẽ được theo dõi những trận cầu hấp dẫn của Bundesliga thông qua các kênh các kênh truyền hình quảng bá gồm On Sports (VTC3) và VTV6. Đồng thời, giải đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh thể thao chuyên biệt là Bóng đá TV, Thể thao TV và Thể thao Tin tức thuộc hệ thống VTVCab. Bên cạnh việc khai thác bản quyền phát sóng và quảng cáo, Next Media cam kết đưa hình ảnh của giải đấu đến đông đảo khán giả Việt Nam thông qua nhiều hoạt động quảng bá trên truyền hình, báo chí, mạng xã hội, sự kiện ngoài trời,...