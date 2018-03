Jose Mourinho: Sự khiêm nhường mang về chiến thắng cho MU

(VTC News) - Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngợi ca tinh thần thi đấu khiêm nhường cùng lối chơi kỷ luật của Manchester United trong chiến thắng vất vả trước Chelsea.

Bị Liverpool soán ngôi nhì và Tottenham Hotspur áp sát trên bảng xếp hạng, song Manchester United đã chứng tỏ bản lĩnh theo cách vô cùng ấn tượng ở cuộc thư hùng được mong đợi nhất vòng 28 Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Jose Mourinho lội ngược dòng thành công trước Chelsea bằng các bàn thắng của Romelu Lukaku và Jesse Lingard, qua đó có 59 điểm để củng cố vững chắc vị trí trong nhóm dự Champions League.

Video: Manchester United 2-1 Chelsea

Theo Mourinho, chính sự khiêm nhường và kỷ luật đã đưa MU tới chiến thắng quyết định trước đối thủ rất mạnh như Chelsea.

"Chúng tôi vừa đánh bại đối thủ cực mạnh. Vì nhiều lí do, họ là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước. Vì nhiều lí do, họ đã chơi rất hay trước Barcelona. Vì nhiều lí do, họ đã khởi đầu trận đấu này rất ấn tượng.

Để đánh bại đội bóng mạnh như vậy, bạn cần tổ chức đội hình thật tốt, bên cạnh sự khiêm nhường khi toàn đội cùng nỗ lực, chiến đấu và tuân thủ đấu pháp đề ra. Tôi nhấn mạnh: MU đã đánh bại đối thủ rất mạnh" - Mourinho chia sẻ.

MU (áo đỏ) tuân thủ rất tốt đấu pháp trong hiệp 2. (Ảnh: Getty Images)

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận: khởi đầu rất tốt của Chelsea đã khiến MU có một chút bối rối trong việc triển khai lối chơi.

"Họ nhập cuộc rất tốt. Khi cầu thủ của họ (Alvaro Morata) đưa bóng đập xà ngang, tôi nhìn các học trò của mình và nghĩ xem mình nên làm gì. Tôi có thể đổ lỗi cho ai chứ? Họ đã chơi tốt, tôi không có gì để nói cả.

MU tìm cách để đối phó với Chelsea, trong tình thế chúng tôi không được phép thua thêm. Toàn đội đã kiểm soát Eden Hazard rất tốt. Willian cũng là cầu thủ hay với pha bóng (bàn mở tỉ số) hủy diệt chúng tôi, nhưng tôi nghĩ, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu dù không tạo được quá nhiều cơ hội. Chelsea cũng vậy".

Lần thứ hai liên tiếp, cầu thủ trẻ Scott McTominay được đá chính trong trận đấu mang tính sống còn của MU (trận thứ ba ở Ngoại hạng Anh). McTominay đã chơi tương đối tốt và nhận được lời khen từ Mourinho.

"Scott (McTominay) là cầu thủ tuyệt vời, là mẫu cầu thủ mà theo như cách gọi của tôi, là mẫu tiền vệ rất hiện đại, xuất hiện khi nhiều tiền vệ tên tuổi của quá khứ đã bắt đầu đi đến điểm dừng.

Cậu ấy có thể làm mọi thứ. Thứ duy nhất cậu ấy chưa làm là ghi bàn, nhưng Scott có thể. Scott chưa ghi bàn bởi tôi để cậu ấy thực hiện một nhiệm vụ khác. Chúng tôi nhận thức rất rõ khả năng của Scott và để cậu ấy thích nghi với rất nhiều vai trò trên sân. Scott đã phong tỏa Eden Hazard hệt như cách cậy ấy đã làm với Ever Banega (Sevilla) hồi giữa tuần".

MU đã đòi lại vị trí thứ 2 sau chiến thắng trước Chelsea.

Mourinho khẳng định không dành lời khen cho đặc biệt cầu thủ nào, dù cả đội MU đã có trận đấu rất ấn tượng.

"Tôi hạnh phúc với cả đội, nhưng tôi không thích nói về cá nhân. Matic có màn trình diễn phi thường, Pogba cũng đá hay ở khu trung tuyến. Tôi cũng muốn đề cập đến hàng phòng ngự, nỗ lực của từng cá nhân trên hàng tấn công.

Tất cả đều rất cố gắng. MU có thể đã hòa, nhưng toàn đội đã chơi tự tin hơn trong hiệp 2, tự tin với nền tảng phòng ngự sẵn có. Mọi cầu thủ đều xứng đáng với chiến thắng này" - Mourinho kết luận.

Hồng Nam