 Hyundai Kona bất ngờ tăng giá bán tại Việt Nam

Theo thông báo của Hyundai Thành Công, giá bán lẻ mới của Hyundai Kona sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 16/5 tại các đại lý.

Hiện, 3 phiên bản Hyundai Kona có giá bán 636 triệu đồng cho phiên bản 2.0AT tiêu chuẩn, tăng so với giá cũ 21 triệu đồng. Hyundai Kona 2.0 AT đặc biệt có giá mới 699 triệu đồng, tăng 24 triệu đồng so với giá cũ. Và phiên bản 1.6 Turbo có giá mới 750 triệu đồng, tăng 25 triệu đồng.

Mẫu SUV hạng B Hyundai Kona được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ tháng 8/2018. Mẫu xe được Huyndai Thành Công lắp ráp, sản xuất trong nước. Hyundai Kona sở hữu thiết kế khỏe khoắn, trẻ trung và nhiều trang bị tiện ích.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Kona sử dụng 2 phiên bản động cơ và hộp số. Cụ thể là đông cơ Atkinson MPI 2.0L ccho công suất 149 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 180NM tại 4.500 vòng/phút đi kèm là hộp số tự động 6 cấp.

Trong khi đó, động cơ Gamma 1.6 Turbo cho công suất 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265NM tại 1.500 - 4.500 vòng/phút. Đi kèm là hooj số ly hợp kép 7 cấp.

Từ khi ra mắt, Kona nhanh chóng trở thành chiếc xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Tính trong 4 tháng đầu năm 2019, có 2.174 xe Kona giao đến tay khách hàng.

