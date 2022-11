Hy hữu cứu sống bệnh nhân đang được đưa về nhà 'lo hậu sự'

BSCK2 Nguyễn Lương Quang - Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân N.H.K. (47 tuổi, quê ở Tiên Phong, Tiên Phước) trong tình trạng ngưng tim, hôn mê sâu. Với quyết tâm "còn nước còn tát", các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, báo động đỏ can thiệp tim mạch cho người bệnh.

Khi xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, êkíp can thiệp tim mạch đã chụp động mạch vành và tái thông đoạn động mạch vành bị tắc (là nhánh động mạch liên thất trước – LAD). Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh dần ra, tự thở được, được duy trì thuốc vận mạch liều thấp và hồi sức tại Phòng Hồi sức khoa tim mạch.

Trải qua 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân được áp dụng các chương trình phục hồi chức năng tim mạch cơ bản. Đến chiều nay 3/11, bệnh nhân đạt được các tiêu chí để hòa nhập với cộng đồng và được Khoa Nội Tim mạch cho xuất viện để điều trị ngoại trú.

Bệnh nhân K. thoát chết kỳ diệu nhờ được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời.

BSCK2 Nguyễn Lương Quang cho biết, ngưng tuần hoàn hô hấp trong nhồi máu cơ tim rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong trên 95% dù đã có những tiến bộ trong điều trị nội khoa, can thiệp tim mạch, các biện pháp hồi sức như ECMO, IABP, hạ thân nhiệt chỉ huy.

Sự hi hữu là bệnh nhân này đã được hồi sức tim phổi và di chuyển trên đoạn đường hơn 1.000km mà vẫn được cứu sống. Hơn 10 năm nay, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã triển khai can thiệp tim mạch và thực hiện được hầu hết các kỹ thuật trong can thiệp, ngoạn mục cứu sống nhiều bệnh nhân.

Trước đó, theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân K., trong lúc đang ăn uống ở TP.HCM, ông K. lên cơn đau ngực và được đưa vào viện tại đây. Sau một thời gian hồi sức tim phổi, tiên lượng nặng nên bệnh viện khuyên gia đình đưa về quê lo hậu sự. Tuy nhiên khi gần về đến nhà, thấy chồng có dấu hiệu vận động tay chân trở lại nên gia đình quyết định đưa vào BV Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. May mắn thay, bệnh nhân đã được các bác sĩ hồi sinh sự sống, thoát khỏi "lưỡi hái tử thần". Triệu chứng cảnh báo nhồi máu cơ tim

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhập viện và tử vong hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Nhồi máu cơ tim là bệnh cảnh cấp cứu cần được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực, kịp thời.

Theo các bác sĩ, đau ngực là triệu chứng thường gặp nhất cảnh báo nhồi máu cơ tim:

Đau sau xương ức hoặc đau ngực trái; kiểu đè nặng, siết chặt, bóp nghẹt

Cơn đau có khi lan lên cổ, hàm dưới, vai trái hoặc bờ trụ tay trái

Một số trường hợp lan xuống thượng vị nhưng không bao giờ vượt quá rốn

Những cơn đau ngực thường kéo dài trên 30 phút

Triệu chứng kèm theo thường gặp như: Khó thở, vã mồ hôi (đau ngực sau xương ức, kéo dài trên 30 phút, kèm vã mồ hôi gợi ý rất nhiều đến nhồi máu cơ tim).

Một số bệnh nhân không biểu hiện đau ngực mà có những triệu chứng không đặc hiệu: cảm giác mệt mỏi, cảm giác hồi hộp, khó thở, đau thượng vị, buồn nôn, nôn, rối loạn tri giác…

Bệnh nhân hậu phẫu, lớn tuổi, đái tháo đường có thể không biểu hiện đau ngực mà xuất hiện triệu chứng rối loạn tri giác hoặc dấu hiệu sinh tồn xấu đi khi bị nhồi máu cơ tim cấp.