Huỳnh Anh đặt lại trạng thái hẹn hò với Quang Hải trên Facebook

Nhiều người hâm mộ phát hiện Huỳnh Anh đã âm thầm đặt lại trạng thái "Đang hẹn hò với Nguyễn Quang Hải" tại trang cá nhân sau thời gian ngắn ẩn đi. Bên cạnh đó, cô cũng theo dõi lại tài khoản Instagram của bạn trai.

Đây được xem là động thái mới nhất của cô gái sinh năm 1999 thể hiện chuyện tình cảm vẫn bền chặt với tiền vệ CLB Hà Nội sau nhiều lần theo dõi rồi hủy theo dõi bạn trai.

Trước đó, ngày 23/6, Quang Hải bị hacker tấn công trang cá nhân, tung ra nhiều đoạn tin nhắn nhạy cảm trong đó anh có nhắc đến tên nhiều cô gái từng có mối quan hệ tình cảm với mình.

Quang Hải xuất hiện cùng Huỳnh Anh.

Sự việc ầm ĩ này khiến Quang Hải chịu không ít chỉ trích từ phía người hâm mộ. Cùng ngày, Huỳnh Anh bị phát hiện bỏ theo dõi trang cá nhân Quang Hải, ẩn chế độ hẹn hò với anh. Sau đó, trái với dự đoán của nhiều người rằng sẽ cắt đứt tình cảm, Huỳnh Anh vẫn nhiều lần thể hiện thái độ ủng hộ bạn trai.

Chỉ một ngày sau sự cố, cô bay vào TP.HCM cổ vũ tiền vệ sinh năm 1997 khi CLB Hà Nội tới làm khách của Bình Dương. Cô còn đăng ảnh chụp bạn trai trên sân đấu kèm story ẩn ý: "What type of girl would I be. If i was to leave when you need me most" (Tạm dịch: "Em sẽ là kiểu con gái thế nào nếu rời bỏ anh trong lúc anh cần em nhất").

Sau đó, đôi trẻ liên tục bị bắt gặp xuất hiện bên nhau như cùng đi lễ ở phủ Tây Hồ, về thăm mẹ nuôi Quang Hải hay tiếp tục về nhà nam tiền vệ và cùng xuất hiện trong một sự kiện khác.

Sau khi công khai hẹn hò vào giữa tháng 5, Quang Hải và Huỳnh Anh liên tục là mục tiêu công kích của antifan và chịu nhiều áp lực dư luận. Với loạt động thái mới đây, nhiều dân mạng cho rằng chuyện tình cảm của Quang Hải đã ổn định trở lại sau lùm xùm.