Hồng táo có những lợi ích gì?

(VTC News) -

Hồng táo - táo đỏ còn có tên gọi khác là đại hồng táo, táo tử, là trái cây đặc sản truyền thống có lịch sử hơn 4.000 năm ở Trung Quốc. Nó được trồng nhiều ở vùng đồi núi và thu hoạch vào mùa thu. Tuy kích thước quả nhỏ bé nhưng giá trị dinh dưỡng không hề thấp. Loại táo này khi được làm khô đã có mặt trong hầu hết các thang thuốc Đông y cũng như các món ăn thực dưỡng, các loại trà thực dưỡng.

Trước đây, người Việt Nam chủ yếu biết đến hồng táo ở dạng khô, nhưng những năm gần đây, hồng táo tươi được nhập về bán rất nhiều vào mùa thu và được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon.

Hồng táo có những lợi ích gì?

Thành phần dinh dưỡng và các lợi ích sức khỏe của hồng táo được đề cập chi tiết trong “Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc 2009”. Theo đó, 100gr hồng táo tươi cung cấp 125kcal, 30,5gr carbohydrate, 0,3gr chất béo, 1,2gr protein, 1,9gr chất xơ không hòa tan.

Hồng táo rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C với hàm lượng 243mg/100gr. Các chất dinh dưỡng quý khác có nhiều trong hồng táo bao gồm vitamin A, thiamin, niacin, carotene, vitamin E, ribloflavin… Ngoài ra, hồng táo còn chứa nhiều khoáng chất như canxi, kali, sắt, selen.

Với thành phần dinh dưỡng đó, hồng táo có những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe như:

- Cải thiện khả năng miễn dịch: Với hàm lượng vitamin C dồi dào, hồng táo có hiệu quả chống oxy hoá cao, giúp cải thiện khả năng miễn dịch, đào thải một số benzene, kim loại nặng ra khỏi cơ thể.

- Hỗ trợ tiêu hóa, giảm mỡ máu, điều chỉnh đường huyết: Trong quả hồng táo có nhiều chất xơ, hợp chất thực vật rất cần cho cơ thể. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, thay đổi vi khuẩn đường ruột, ngăn ngứa táo bón. Chất xơ còn có vai trò trong việc làm giảm lipid máu, điều chỉnh đường huyết, đào thải các chất có hại ra khỏi cơ thể. Việc ăn hồng táo hàng ngày giúp bạn có một đường ruột khoẻ mạnh.

- Thải độc, trẻ hóa, phòng ngừa bệnh tim mạch: Chất flavonoid có trong hồng táo hoạt động như một chất chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do, đào thải chất độc trong cơ thể, ngăn ngừa tình trạng lão hóa, ngăn chặn sự phát triển của bệnh tim mạch và mạch máu não.

Hồng táo chứa một loạt chất polysaccharide, chủ yếu là arabinose và galactose giúp bồi bổ cơ thể từ sự tăng sinh tế bào. Do đó, việc sử dụng hồng táo thường xuyên giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hoá cũng như kiểm soát lipid máu hiệu quả.

Hồng táo có những lợi ích gì? Có thể kể ra rất nhiều lợi ích của loại quả này. (Ảnh minh hoạ: Istock)

- Bảo vệ gan, thận, tăng cường sức khỏe tổng thể: Hàm lượng của terpenoid của hồng táo cao gấp 3 lần các loại táo thông thường, do đó giúp tăng cường sức khỏe một cách hiệu quả. Terpenoid có nhiều tác dụng như bảo vệ gan và thận, cải thiện khả năng miễn dịch.

Cách ăn hồng táo có lợi cho sức khoẻ

Ăn hồng táo tươi là một cách để bạn bổ sung các dưỡng chất quý giá cho cơ thể. Tuy nhiên, mùa táo tươi rất ngắn, do đó phần lớn thời gian trong năm bạn chỉ có thể dùng hồng táo khô. Dưới đây là một số cách sử dụng cụ thể:

- Hồng táo ngâm nước nóng, dưỡng gan thải độc: Cắt nhỏ quả hồng táo khô thành từng miếng ngâm với nước nóng để uống thay nước hàng ngày, giúp dưỡng gan, thải bỏ độc tố trong cơ thể.

- Hồng táo ngâm trà, bổ khí bảo vệ họng: Hồng táo đem đi sao đen rồi ngâm trà uống giúp chữa chứng lạnh bụng, đau dạ dày. Ngâm hồng táo với long nhãn, bạn sẽ có một tách trà bổ huyết bổ khí, rất phù hợp với những người phải giao tiếp, nói nhiều trong công việc hàng ngày.

- Hồng táo hầm canh, trị ho nhuận phổi: Cuốn "Tất hiệu phương" đời Đường có ghi chép về món canh nấu hồng táo, ngân nhĩ và đường cát giúp trị ho nhuận phổi. cách làm như sau: Chuẩn bị 20gr ngân nhĩ, 20 quả hồng táo, 60gr đường cát (tùy vào khẩu vị mà thêm bớt). Ngâm ngân nhĩ trong nước, ngắt bỏ cuống, cắt thành miếng nhỏ, cho cùng hồng táo và đường cát vào nồi, đổ thêm 6 bát nước, đun sôi rồi vặn lửa nhỏ đun âm ỉ trong 30 phút là xong.

- Hồng táo hầm cháo giúp an thần, ngủ ngon: Theo Trung y, nữ giới có các triệu chứng lo lắng, bất an có thể dùng một lượng bách hợp, liên tử kết hợp với hồng táo và gạo để nấu cháo ăn để an thần, ngủ ngon.