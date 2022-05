Honda Việt Nam giảm gần một nửa sản lượng xe tay ga trong nhiều tháng

Công ty Honda Việt Nam - nhà sản xuất xe máy chiếm 80% thị phần Việt Nam cho biết đang phải đối mặt với thực tế giảm sản lượng một số mẫu xe tay ga sản xuất trong nước trong nhiều tháng do gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu.

Theo Honda Việt Nam, do ảnh hưởng từ các biến động kinh tế, chính trị và tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn trên toàn cầu, cùng các chính sách siết chặt kiểm soát và phong tỏa dịch COVID-19 ở nhiều quốc gia đang gây ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường, dẫn đến quá trình sản xuất, cung cấp sản phẩm của nhiều ngành hàng bị tác động nặng nề. Và Honda Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Wave Alpha - mẫu xe số bán chạy nhất của Honda Việt Nam hàng tháng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, bắt đầu từ tháng 4/2022, Honda Việt Nam đã phải đối mặt với sự sụt giảm sản lượng trung bình của một số mẫu xe tay ga sản xuất trong nước. Tình trạng này dự kiến tiếp tục kéo dài trong các tháng tiếp theo khi sản lượng tháng 5 và tháng 6 của một số mẫu xe tay ga sản xuất trong nước sẽ giảm gần một nửa so với kế hoạch ban đầu. Do đó, Honda Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh các giải pháp để tối ưu hóa năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong thời gian sớm nhất.

Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2022 (tính từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022), Honda Việt Nam cho biết, tổng dung lượng toàn thị trường xe máy Việt Nam đạt khoảng hơn 2,5 triệu xe các loại, giảm 5,2% so với kỳ trước. Trong đó, doanh số bán hàng của Honda Việt Nam đạt hơn 2 triệu xe, giảm 2,7% so với năm tài chính 2021. Mặc dù vậy, thị phần xe máy của liên doanh này vẫn đạt khoảng 80%, tăng 2% so với năm tài chính trước.

Vision - mẫu xe tay ga bán chạy nhất của Honda Việt Nam hàng tháng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh việc tập trung vào hoạt động kinh doanh trong nước, trong năm tài chính vừa qua, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 207.000 xe máy nguyên chiếc và phụ tùng sang nhiều thị trường khác nhau với tổng kim ngạch đạt hơn 462 triệu USD, tăng 25,5% so với năm tài chính 2021.

Dự kiến, trong năm tài chính 2023 (tính từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023), Honda Việt Nam sẽ xuất khẩu hơn 225.000 chiếc xe nguyên chiếc, tăng khoảng 9% so với năm tài chính 2022. Để đạt được kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2022, Honda Việt Nam đánh dấu là một năm nở rộ với nhiều sản phẩm mới bằng việc giới thiệu 18 mẫu xe; trong đó có 7 mẫu xe và phiên bản hoàn toàn mới lần đầu được ra mắt chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Sedan City - mẫu ô tô bán chạy nhất của Honda Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Điểm nhấn về sản phẩm của Honda Việt Nam vẫn thuộc về dòng xe phổ thông gồm xe số, xe ga và xe côn tay cỡ nhỏ. Việc liên tục cho ra mắt các mẫu xe được áp dụng các công nghệ hiện đại như động cơ thông minh thế hệ mới eSP+, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key, kết nối Bluetooth được nâng cao (SH150i; SH350i) và hệ thống chống bó cứng phanh ABS đã giúp hoàn thiện hơn các dải sản phẩm, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Ở mảng kinh doanh ô tô, trong năm tài chính 2022, trước tình hình thị trường ô tô chịu ảnh hưởng nặng nề do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là việc ban hành chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.Nhờ tác động của các chính sách này, trong năm tài chính 2022, tổng dung lượng thị trường ô tô tại Việt Nam đạt hơn 427.000 xe, tăng 1% so với kỳ trước.

Trong đó, hoạt động kinh doanh ô tô trong kỳ của Honda Việt Nam có sự tăng trưởng trong quý 3 và quý 4, nhưng do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lại bị hạn chế về nguồn cung nên kết thúc năm tài chính 2022, doanh số bán ô tô của liên doanh này chỉ đạt hơn 24.000 xe, giảm gần 7% so với năm tài chính 2021.

Honda Việt Nam cũng dự đoán, trong năm tài chính 2023, dung lượng thị trường xe máy và ô tô tiếp tục bị ảnh hưởng, đặc biệt là vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu dẫn tới những ảnh hưởng cho quá trình sản xuất, cung cấp sản phẩm của nhiều ngành hàng; trong đó có ngành ô tô - xe máy.