Hơn 90% bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh

(VTC News) -

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay 760.801/836.134 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 91% tổng số ca mắc COVID-19.

Tính đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 831.523 ca, trong đó 755.622 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện 9/62 tỉnh, thành phố trải qua qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm: TP.HCM 409.061 ca, Bình Dương 221.300, Đồng Nai 54.327, Long An 33.226, Tiền Giang 14.477.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.442 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 51.968.108 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 37.725.480 liều, tiêm mũi 2 là 14.242.628 liều.

Xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, đến nay tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình. Đặc biệt các địa phương TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số ca nhiễm mới và tử vong giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào. Đặc biệt trong bối cảnh người dân di chuyển về quê từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo.

Do đó, công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Mục tiêu nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an dân, an sinh, trật tự an toàn xã hội, Bộ trưởng Long nhấn mạnh.