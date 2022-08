Hơn 35.000 căn cước công dân tại Bình Dương đang 'tìm chủ'

Tại Bình Dương, các bưu điện và công an địa phương chưa thể phát 35.326 thẻ căn cước công dân (CCCD) đến tay người dân vì chưa tìm được chủ.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết nguyên nhân của tình trạng những thẻ CCCD trên vẫn "nằm kho" là vì khi làm hồ sơ, người dân cung cấp địa chỉ và số điện thoại không chính xác nên lực lượng công an và nhân viên bưu điện không thể phát đến họ.

Người dân đến công an phường để tìm CCCD của mình

Ngoài ra, có thể là thời điểm bây giờ người dân thay đổi số điện thoại khác với lúc đi làm CCCD, hoặc một số người dân tạm trú di chuyển nơi ở mới nên không đến nhận được. "Điều này đã gây khó khăn rất lớn cho lực lượng công an và bưu điện trong quá trình phát thẻ", Đại tá Chính cho hay.

Để khắc phục, phía công an và bưu điện đã thống nhất trường hợp nào không thể tìm được chủ, bưu điện sẽ chuyển về cho lực lượng công an để người dân tự đến lấy hoặc phía công an sẽ xác minh lại chỗ ở và phát đến tay người dân.

Tính đến nay, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận hơn 1,65 triệu hồ sơ đề nghị cấp, đổi lại CCCD. Trong đó, Bộ Công an đã chuyển về cho tỉnh trên 1,24 triệu thẻ. Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với bưu điện trả 1,226 triệu thẻ cho người dân (đạt 66% so với tổng số người dân ở Bình Dương từ 14 tuổi trở lên được cấp CCCD).