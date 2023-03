Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham dự triển lãm khoa học ở trường Amsterdam

(VTC News) -

Triển lãm Science Fair của Trường Amsterdam bước sang mùa thứ 6 với chủ đề Springkles. Khác với mọi năm, để phục vụ lượng lớn phụ huynh, học sinh trên toàn Hà Nội đến trải nghiệm, triển lãm Science Fair 2023 diễn ra cả ngày thay vì chỉ tổ chức chỉ vào buổi chiều.

Các em nhỏ thích thú trước màn thí nghiệm điều khiển lửa bằng âm thanh. (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

Triển lãm bao gồm nhiều khu như: Khu Triển lãm thí nghiệm khoa học về Vật lý, Hóa học, Sinh học, DIY (Do It Yourself), Hightech và Science Board Game.

Người tham gia được chứng kiến những thí nghiệm khoa học thú vị, được nghe giải thích về thí nghiệm để có thêm kiến thức. Các học sinh và quý phụ huynh cũng có cơ hội tự tay làm những món đồ khoa học trong khu DIY, chơi trò chơi khoa học trong khu Science Board Game.

Với hơn 20 thí nghiệm khoa học, từ bàn tay lửa, lốc trong lồng kính hay thí nghiệm điều khiển lửa bằng âm nhạc…, triển lãm không chỉ đem lại những kiến thức bổ ích mà còn cả sự thích thú, phấn chấn cho các bạn học sinh.

Khu vực thí nghiệm chật kín các em học sinh, phụ huynh tới trải nghiệm tham quan. (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

Nguyễn Thị Cúc học sinh trường THCS Thanh Xuân thích thú cho biết có mặt tại cùng mẹ tại triển lãm lúc 9h sáng. “Đây là lần đầu tiên em tham dự triển lãm, em cực kỳ ấn tượng với thí nghiệm bàn tay lửa”, Cúc nói và cho hay, qua buổi triển lãm được nghe các anh chị thuyết trình em thấy các nghiên cứu khoa học gần gũi, dễ tiếp thu hơn.

Đưa con đến triển lãm, anh Nguyễn Tuấn Anh (quận Thanh Xuân) chia sẻ đây là sự kiện hay, nên được tổ chức thường xuyên. “Các em học sinh làm việc rất chuyên nghiệp. Ở mỗi thí nghiệm đều có người thuyết trình, giải thích cụ thể từng nguyên lý hoạt động giúp các bạn nhỏ dễ hiểu hơn. Con trai tôi vô cùng thích thú khám phá buổi triển lãm này”.

Đại diện ban tổ chức Science Fair 2023: Springkles cho biết, để buổi triển lãm được diễn ra vui vẻ, an toàn các thí nghiệm liên quan đến điện, lửa hay các chất hóa học đều được thầy cô tư vấn, chọn thí nghiệm phù hợp. Các tình nguyện viên được tập huấn để đảm bảo không có sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện.

Thí nghiệm bàn tay lửa của các em học sinh trường Amsterdam. (Ảnh: Nguyễn Ngoan)

“Chúng em tổ chức sự kiện này với mục đích tạo nên một triển lãm khoa học đáp ứng đủ các yếu tố trọn vẹn - bổ ích và tạo được sức ảnh hưởng. Các thành viên trong câu lạc bộ đều là những người có đam mê với các bộ môn khoa học và đến từ nhiều khối khác nhau, có cả những bạn là học sinh các lớp văn, sử. Chúng em muốn hướng đến thông điệp ai cũng có thể làm nghiên cứu khoa học nếu thật sự đam mê", Bạn Nguyễn Huyền My - Trưởng BTC Science Fair 2023 chia sẻ.

Science Fair là chuỗi sự kiện khoa học phi lợi nhuận được tổ chức bởi câu lạc bộ Khoa học mở (Society of Open Science) - Câu lạc bộ khoa học lớn nhất Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Trải qua 6 năm tổ chức thành công với nhiều chủ đề khác nhau, Science Fair đã thu hút sự ủng hộ của hàng nghìn học sinh và các bậc phụ huynh.

Với mong muốn lan tỏa niềm đam mê khoa học cũng như đem khoa học đến gần hơn với cộng đồng. Đây là sự kiện dành cho những người yêu khoa học ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là các học sinh tuổi từ 5 đến 15 tuổi, với mục đích tạo ra một sân chơi mới lạ và bổ ích.

Nguyễn Ngoan