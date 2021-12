Home now for Vietnam Stronger: Cen Land tri ân 5 tỷ đồng khách hàng và môi giới

(VTC News) -

Với chủ đề “Open Home – Open Future”, sự kiện bốc thăm và trao giải được tổ chức trực tuyến trên Fanpage Cen Land và Cenhomes.vn nhận được sự quan tâm của đông đảo các Chủ đầu tư, quý khách hàng và hàng ngàn chuyên viên môi giới trên toàn quốc.

“Home now for Vietnam Stronger” bùng nổ với sự kiện trao giải hấp dẫn nhất năm.

Theo đó, toàn bộ khách hàng và chuyên viên kinh doanh có giao dịch trong thời gian từ 2/9/2021 – 20/12/2021, đều có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, tổng quà tặng lên tới 5 tỷ đồng. Cụ thể, khách hàng có cơ hội nhận: 01 căn hộ Happy One - Central, 01 lô đất nền Cam Lâm, Macbook Air 13’’ 2020 M1 256Gb, Ipad Pro 11 2020 128Gb, Apple Watch SE GPS 40MM.

Các chuyên viên kinh doanh sẽ có cơ hội may mắn với: 01 xe máy SH Mode, 03 iPad Pro 11 2020 128G, 06 tai nghe Airpods Pro, 09 khóa học Cen Academy trị giá 5 triệu đồng/giải.

Ngày 2/9/2021, Cen Land đã gửi lời “hiệu triệu” đến hơn 5.000 chuyên viên môi giới bất động sản trên khắp cả nước, cùng tham gia chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger”. Chiến dịch được coi là "vaccine tinh thần" liều cao để thúc đẩy hoạt động bán hàng, giao dịch BĐS, góp phần giúp thị trường không bị đứt gãy, bổ trợ đắc lực trong công cuộc khôi phục nền kinh tế Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Vũ – Chủ tịch HĐQT Cen Group - người khởi xướng chiến dịch chia sẻ: “Với 'Home now for Vietnam stronger', chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường và chiến thắng đại dịch”.

Tổng giá trị giải thưởng cho khách hàng và môi giới trong chiến dịch lên đến 5 tỷ đồng.

Chương trình nhận được sự đồng hành của các Nhà tài trợ kim cương: C-Sky View (CĐT: C-Holdings), Bình Minh Garden (CĐT: Cen Invest), Louis City Hoàng Mai (CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai), Happy One - Central (CĐT: Tập Đoàn Địa Ốc Vạn Xuân) cùng nhiều đơn vị khác.

Điều này góp phần mang tới đa dạng lựa chọn cho khách hàng với 29 dự án từ Bắc tới Nam hấp dẫn nhất thị trường hiện nay. Các dự án tiêu biểu như: Bình Minh Garden, Louis City Hoàng Mai, Happy One – Central, C-Sky View, The Manor Central Park, Wyndham Lynn Times Thanh Thủy… Đây đều là các dự án sở hữu vị trí đắc địa, tiện nghi cao cấp, với pháp lý minh bạch và tiềm năng sinh lời vượt trội.

Trong thời điểm giãn cách xã hội, “Home now for Vietnam Stronger” được đánh giá là cú huých giúp thay đổi mạnh mẽ phương thức tiếp cận và giao dịch bất động sản. Ở nhà không có nghĩa là không làm gì, ở nhà nhưng với sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ cenhomes.vn vẫn có thể tư vấn và hướng dẫn tham quan căn hộ mẫu qua nhiều nền tảng trực tuyến. Ở nhà cũng là thời gian để mỗi người có thể sống chậm lại yêu thương, trân trọng hơn ngôi nhà - nơi đã luôn bảo vệ, che chở cho ta.

Hiện tại, khi trạng thái “bình thường mới” được thiết lập, “Home now for Vietnam Stronger” vẫn tinh thần mạnh mẽ đó nhưng là sự tiên phong thích ứng, đối diện và bước ra khỏi vùng an toàn, trở lại mạnh mẽ hơn. Đồng thời cũng mở ra cơ hội để nhiều người dễ dàng sở hữu nhà – sở hữu không gian của riêng mình thông qua nhiều chính sách ưu đãi.

Thu hút 29 dự án và hơn 5000 chuyên viên môi giới tham dự, chiến dịch “Home now for Vietnam Stronger” khép lại với kết quả gần 3000 giao dịch thành công, góp phần quan trọng giúp Cen Land tự tin về đích sớm trong năm 2021. Đồng thời, chiến dịch cũng mở ra một kỉ nguyên mới khi công nghệ hỗ trợ, sát cánh trong mọi giao dịch bất động sản, biến điều không thể thành có thể. Khách hàng được các môi giới hỗ trợ các thông tin cần thiết và trao đổi mọi lúc, mọi nơi, tư vấn các giải pháp hợp lý giúp sớm thực hiện được mong muốn sở hữu căn nhà mong ước.

Đặc biệt và quan trọng hơn cả, “Home now for Vietnam Stronger” đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần: Cùng bán hàng, cùng quét sạch bảng hàng, thu hút và truyền lửa tới đông đảo môi giới bất động sản trên quy mô toàn quốc bởi sở hữu một thứ vũ khí sắc bén, vô cùng lợi hại. Đó chính là sức mạnh tập thể.

Điều này tạo nên sự đoàn kết của toàn hệ thống tập đoàn, hội tụ được nhiều nhân tài đồng thời là cơ hội đào tạo thực tế chuyên nghiệp cho môi giới Việt Nam. Đối với xã hội, chiến dịch góp phần thúc đẩy chuỗi giao dịch không đứt gãy và tạo niềm tin, động lực để cùng cả nước chiến thắng đại dịch.

Thông tin chi tiết chương trình Home now for Vietnam Stronger, vui lòng xem tại: https://cenhomes.vn/homenowforvietnamstronger/