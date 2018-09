Hội nghị WEF ASEAN 2018: Cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối, mở rộng hợp tác với thế giới

(VTC News) - Hội nghị WEF ASEAN 2018 thu hút trên 900 đại biểu quốc tế tham dự, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và một số nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực.

Sáng 5/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao diễn ra cuộc họp lần thứ năm Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị.

Cuộc họp do Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì với sự tham dự của đông đủ đại diện các Bộ, ngành và địa phương liên quan là thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Ban Thư ký trực thuộc.

Trên cơ sở đánh giá tình hình triển khai, Trưởng Ban Tổ chức đã đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị WEF ASEAN trên tất cả các mặt nội dung, vật chất, hậu cần, lễ tân, tuyên truyền, văn hóa và an ninh, y tế. Cuộc họp cũng xem xét và thống nhất các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm bảo đảm thành công trong tổ chức Hội nghị.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh các Tiểu ban và thành viên Ban Tổ chức cần hết sức nỗ lực để hoàn tất các đầu việc với chất lượng cao nhất và bảo đảm đúng tiến độ thời gian.

Cuộc họp lần thứ năm Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao sáng 5/9.

Về chương trình, nội dung, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn chỉ đạo Tiểu ban Nội dung phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt chuẩn bị kỹ nội dung các phiên họp. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần phát huy cơ hội quảng bá, truyền tải thông điệp về nền kinh tế Việt Nam ổn định, năng động, cởi mở, nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0); khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực của ASEAN và đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực.

Về công tác tổ chức, Thứ trưởng chỉ đạo các Tiểu ban và Ban Thư ký phối hợp chặt chẽ với Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) rà soát và thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã thống nhất về công tác tổ chức; khẩn trương triển khai và hoàn tất cơ sở vật chất cần thiết cho Hội nghị; chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân bảo đảm đón tiếp trọng thị, tiết kiệm, hiệu quả.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá Hội nghị WEF ASEAN, làm nổi bật hình ảnh một ASEAN hội nhập, phát triển, thích ứng với CMCN 4.0 cũng như vai trò chủ nhà Hội nghị của Việt Nam; khẩn trương hoàn tất các nội dung quảng bá sâu đậm đất nước, văn hóa, con người Việt Nam tại Hội nghị. Thứ trưởng yêu cầu Tiểu ban An ninh - Y tế phối hợp chặt chẽ với WEF triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước và trong thời gian Hội nghị WEF ASEAN.

Toàn cảnh họp Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) ngày 5/9.

Hội nghị WEF ASEAN năm 2018 diễn ra từ ngày 11 – 13/9/2018 với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Trong 8 năm qua, Việt Nam đã phối hợp với WEF tổ chức ba sự kiện lớn là Hội nghị WEF Đông Á năm 2010, Hội nghị WEF Mê Công năm 2016 và nay là Hội nghị WEF ASEAN.

Đến nay, Hội nghị đã thu hút trên 900 đại biểu quốc tế tham dự, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và một số nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực. Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam là một trong những hội nghị WEF khu vực thu hút số lượng đại biểu đông nhất từ trước đến nay.

Điều này thể hiện sức hút của Việt Nam nói riêng và của khu vực ASEAN nói chung trên trường thế giới. Hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác với các tập đoàn thành viên của WEF. Thông qua Hội nghị các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam có thể nắm bắt được các xu hướng phát triển của khu vực và thế giới, góp phần định hình, điều chỉnh chính sách phù hợp với những tác động của CMCN 4.0.

Dự kiến chương trình Hội nghị WEF ASEAN 2018 sẽ gồm Phiên khai mạc toàn thể với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN và Châu Á cùng toàn thể đại biểu vào sáng ngày 12/9/2018; và 60 phiên họp và thảo luận chuyên sâu. Bên cạnh chương trình chính của Hội nghị, một số hoạt động dành riêng cho Việt Nam cũng được tổ chức như Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo vào sáng ngày 11/9/2018, Dạ hội Văn hóa Việt Nam tối ngày 12/9/2018, Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam vào chiều ngày 13/9/2018, chương trình thăm thực địa tại Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long vào ngày 13-14/9/2018. Trung tâm Hội nghị quốc gia là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động của Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Song Hy