Hội An tạm dừng hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ dịp Tết

(VTC News) -

Ngày 25/1, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc tạm dừng hoạt động "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ", "Phố đêm", hướng dẫn tham quan tại khu phố cổ và làng gốm Thanh Hà trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hội An sẽ tạm dừng hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ dịp Tết.

Theo đó, đối với hoạt động "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" và "Phố đêm", chính quyền TP Hội An quyết định tạm dừng hoạt động từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 3 Tết (từ ngày 29/1 đến ngày 3/2/2022). Riêng đường Trần Phú (đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến chợ Hội An); đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến chợ Hội An) và đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến chợ Hội An) bắt đầu tạm dừng từ ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 3 Tết.

Đối với hoạt động hướng dẫn tham quan tại khu phố cổ và làng gốm Thanh Hà, UBND TP Hội An quyết định tạm dừng hoạt động từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 3 Tết.