Học trực tiếp mùa dịch: Giáo viên lên lớp dạy một học sinh

7h05, cô Đặng Lê Phương Anh, giáo viên một trường THCS quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ngỡ ngàng khi bước vào lớp chỉ thấy một học sinh. Mới hôm qua lớp còn 5 em thì hôm nay 4 bạn phải nghỉ do mắc COVID-19. Vậy là sau 3 tuần đến trường, từ sĩ số 45 em thì đến nay chỉ còn một học sinh.

Giáo viên, học sinh lần lượt là F0

Cô Phương Anh cho biết, số lượng học mỗi ngày một giảm rõ rệt khiến tinh thần dạy và học cũng bị giảm sút. Để ứng phó với tình hình này, nhà trường buộc phải ghép lớp học sinh đến trường học trực tiếp, những em học trực tuyến ở nhà thành lớp riêng.

Tuy nhiên, mỗi lớp học lại có tiến độ bài giảng và năng lực tiếp thu của học sinh khác nhau. Ví dụ, học sinh lớp A1, A2, A3 học lực thường giỏi hơn các lớp A7, A8. Do đó, khi ghép chung lớp thì giáo viên phải dạy chậm lại, giải thích kỹ hơn và thường xuyên dừng bài giảng để xem học sinh có theo kịp tiến độ hay không. Hay nhiều khi các lớp A1, A2 học đến bài thứ 37 nhưng các lớp khác mới học đến bài 35, giáo viên vừa dạy phải vừa hệ thống lại kiến thức, giao thêm bài tập, thậm chí dành thêm thời gian sau tiết dạy để hướng dẫn các em theo kịp tiến độ của nhau.

"Đây chỉ là giải pháp tình thế trong bối cảnh dịch hiện nay, nhưng về lâu dài, chất lượng và tinh thần học sinh sẽ bị giảm sút", cô nói và cho rằng nên điều chỉnh lại phương án dạy học chuyển sang 100% trực tuyến sẽ hợp lý hơn, giáo viên vừa không mệt mỏi mà học sinh đảm bảo thống nhất, không bị động thay đổi liên tục phương thức học.

Trở lại trường chưa đầy 1 tuần sau khi hết cách ly F1, ngày 21/2, cô Trần Thanh Hoa, giáo viên một trường tiểu học tại Nam Định lại tiếp tục nhận kết quả dương tính với COVID-19. Do nhiều giáo viên F0 nên nhà trường động viên thầy cô nào không có triệu chứng nặng, cố gắng duy trì dạy online. Trên lớp, những giáo viên còn lại cũng phải “gồng gánh” thêm khối lượng công việc của các đồng nghiệp đang cách ly.

Thậm chí nhiều thầy cô dạy âm nhạc, thể dục, mỹ thuật cũng được điều động lên “trông lớp" thay giáo viên chủ nhiệm, cả hiệu trưởng hiệu phó cũng vào đứng lớp.

Cô Hoa cho biết, toàn trường hiện có 12/27 giáo viên và hơn 100/600 học sinh mắc COVID-19. Đáng lo ngại, số học sinh F0 tăng “chóng mặt” theo cấp số nhân, nhiều buổi dạy học, 1 - 2h đồng hồ giáo viên lại phát hiện thêm 1 học sinh F0 và kéo theo hàng loạt các em khác F1.

Học sinh tiểu học còn nhỏ, các con học cả ngày 8 tiếng đồng hồ, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn khó tránh những lúc mải chơi đùa với bạn bè mà quên đi lời cô dặn về khoảng cách hay đeo khẩu trang. Vào lớp cô giáo quan sát thấy có con đang mệt mỏi, ngồi gật gù, đưa xuống phòng y tế test nhanh đã dương tính, những trường hợp như thế liên tục xảy ra.

"Thứ 6 tuần trước, có lớp tổng sĩ số 38 học sinh, chỉ còn 12 em trên lớp, số còn lại nghỉ học do F0, F1, nhưng đến chủ nhật, phụ huynh lại báo thêm 3 em dương tính. Vậy là cả lớp chỉ còn lại 9 học sinh tạm an toàn. Nhà trường chỉ đạo 9 học sinh này vẫn đến lớp học bình thường", cô nói.

Theo cô Hoa, mở cửa trường học là điều cần thiết, song quá trình thực hiện cần linh hoạt, phù hợp với thực tế từng địa phương. Từ quá trình giảng dạy, cô cho rằng, khi đa số học sinh trong lớp mắc COVID, chỉ còn lại vài em nhưng vẫn yêu cầu đến trường học trực tiếp không thực sự hiệu quả.

“Các con đang ốm mệt cũng không thể chú tâm học. Hơn nữa, ở nông thôn, đa số phụ huynh đều phải đi làm, trẻ tự học ở nhà, nên việc học trực tuyến chỉ mang tính chất “gọi là’, “cho có” chứ không thực sự hiệu quả, nhất là với những học sinh nhỏ từ lớp 1 - 3. Với những em đi học trực tiếp, không khí học tập cũng không vui vẻ, hào hứng như trước. Việc đến trường trong hoàn cảnh này càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho cả cô và trò”, cô giáo nói.

Trường học gồng mình ứng phó

Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa, Hà Nội cho biết, hiện trường ghi nhận hơn 200 học sinh F0 và trên 600 học sinh là F1 (chiếm trên 43%), trong đó 22 lớp trên 50% học sinh trong diện F0, F1.

"Trường ra quy định lớp có trên 50% học sinh là F0 và F1 thì sẽ chuyển sang học trực tuyến 100% với lớp đó. Các lớp còn lại học "2 trong 1" (kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp). Có trường hợp giáo viên vì ngại dạy "2 trong 1" đã nâng số lượng học sinh F1 lên để chuyển sang trực tuyến 100% nhưng khi phụ huynh phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra và yêu cầu giáo viên phải đảm bảo số liệu chính xác. Tình trạng như thế nào, áp dụng hình thức dạy học tương ứng thế đó, đảm bảo quyền lợi của học sinh", bà Nhiếp nói.

Cô Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, khi học sinh lớp 7 - 12 đến trường, toàn trường ghi nhận 270 em là F0 và nhiều học sinh khác thuộc diện F1, một số thầy cô cũng đang cách ly do mắc COVID-19. Hiện trường có 3 lớp học online hoàn toàn, trong đó ghi nhận lớp chỉ còn 5 học sinh học trực tiếp.

“Ngay khi xây dựng kịch bản đưa học sinh đến trường, ban giám hiệu đã dự trù tình huống khi ghi nhận rất nhiều học sinh trong lớp là F0, F1 thì sẽ xử lý ra sao, cũng như tính đến việc còn bao nhiêu học sinh âm tính một lớp thì có thể dạy học trực tiếp. Nếu lớp học có 40 em, chỉ vài em có thể đến lớp thì không khí lớp học rất buồn tẻ. Việc tổ chức dạy học trực tiếp để học sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi nhiều hơn với thầy cô, bạn bè, nhưng cuối cùng chỉ còn vài em học trực tiếp thì không còn thực sự hiệu quả”, cô Văn Thùy Dương cho biết.

Cô Dương cho rằng, việc quyết định học trực tiếp hay trực tuyến với từng lớp học cần sự linh hoạt, ứng biến phù hợp của lãnh đạo các trường. Trong đó, kể áp dụng bất cứ hình thức nào, thì chủ thể là học trò cũng cần được quan tâm, chăm sóc đầu tiên.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, tuần qua, số học sinh đi học trực tiếp giảm. Cụ thể, học sinh khối THPT những ngày đầu đi học với tỷ lệ trên 90%, tuần qua còn trên 75%; khối THCS còn hơn 77% đến trường; học sinh tiểu học ở ngoại thành còn 79% đến trường.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh; hỗ trợ các nhà trường về y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Hơn 2,5 triệu học sinh nghỉ học

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính hết ngày 22/2, cả nước có 2.534.824 học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT phải dừng học trực tiếp do COVID-19.

Cụ thể, khối mầm non, 49 địa phương cho trẻ đến trường học trực tiếp. Còn hơn 1,45 triệu trẻ ở 14 tỉnh, thành phố phải dừng đến trường (chiếm 44,69%). Các địa phương dừng dạy trực tiếp bậc mầm non: Hà Nội, Đà Nẵng (trừ 2 quận Thanh Khê và Sơn Trà), Tiền Giang (trẻ dưới 5 tuổi chưa đến trường), Bạc Liêu (trẻ dưới 5 chưa đến trường), An Giang, Phú Yên, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hưng Yên, Đắk Lắk (TP Buôn Mê Thuột).

Khối tiểu học, 11 tỉnh, thành phố tạm đang đóng cửa trường học tương đương hơn 784.000 học sinh phải dừng học trực tiếp. Các địa phương gồm: An Giang (khối lớp 1, 2), Tiền Giang (khối lớp 3, 4), Hà Nội (12 quận nội thành), Đắk Lắk (Buôn Mê Thuột), Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh.

Khối THCS, 4 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp (Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Côn Đảo), Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, riêng Hà Nội khối lớp 6 của 12 quận nội thành) tương đương hơn 507.000 học sinh nghỉ ở nhà (chiếm 12,94%).

Khối THPT, 2 tỉnh, thành phố dừng học trực tiếp: (Bà Rịa - Vũng Tàu (huyện Côn Đảo), Lào Cai) tương đương hơn 244.000 học sinh nghỉ.