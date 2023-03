Hoàng tử nào nhà Trần quy hàng giặc Nguyên, tham vọng soán ngôi vua?

B

An Tư công chúa

An Tư công chúa hay còn gọi Thiên Tư công chúa, là con gái út của vua Trần Thái Tông (1218-1277). Cuộc đời của An Tư công chúa được sử Việt chép rất sơ lược. Năm 1285, Hốt Tất Liệt phong con trai Thoát Hoan làm Trấn Nam vương, dẫn đại quân tiến vào xâm lược nước ta. Giai đoạn đầu, với sức mạnh vượt trội, quân Nguyên giành thế áp đảo trên chiến trường. Trong tình thế nguy cấp, An Tư công chúa tự nguyện kết hôn với Thoát Hoan, tạo điều kiện cho vua tôi nhà Trần có thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến. Một số sách ghi chép rằng bà đã làm nhiệm vụ mật báo nhiều tin tức quan trọng, là một "điệp viên cao cấp" của nhà Trần. Chiến thắng quân Nguyên, triều Trần làm lễ tế lăng miếu, khen thưởng công thần, nhưng không ai nói đến An Tư công chúa. Không rõ công chúa còn hay mất, được mang về Trung Quốc hay đã chết trong đám loạn quân.