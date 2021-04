'Hoàng tử Châu Á' Lee Kwang Soo: Mang danh 'phản bội' nhưng ai cũng yêu mến

Chuyên nghiệp trên màn ảnh, biết lắng nghe ở đời thường chính là những yếu tố quan trọng nhất giúp Lee Kwang Soo vươn đến danh hiệu “Hoàng tử châu Á” và nhận được nhiều yêu mến như hiện tại.

“Hoàng tử” ở cả show giải trí và phim ảnh

Lee Kwang Soo, sinh ngày 14/7/1985, là một nam nghệ sĩ giải trí, diễn viên điện ảnh, người mẫu nổi tiếng người Hàn Quốc.

Với chiều cao 1m96, Lee Kwang Soo bắt đầu sự nghiệp với vai trò một người mẫu vào năm 2007. Bộ phim đầu tiên của anh là sitcom Here He Comes. Bước ngoặt của sự nghiệp Kwang Soo đến vào năm 2010, khi anh là một thành viên trong dàn cast chính thức của show truyền hình Running Man.

Lee Kwang Soo (áo vest đỏ) là một trong những thành viên cố định được giới thiệu đầu tiên của Running Man. (Ảnh: Internet)

Nhờ tính cách hài hước và ghi dấu ấn với những màn “lật kèo” trong các trò chơi, Kwang Soo gắn liền với biệt danh “kẻ phản bội”. Nam diễn viên cũng còn một biệt danh khác là “hươu cao cổ” vì sở hữu chiều cao ấn tượng.

Running Man trở thành một hiện tượng và nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở khắp châu Á. Điều đó giúp dàn cast của chương trình sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo khắp mọi nơi. Riêng Lee Kwang Soo, anh thường được nhắc đến là “Hoàng tử châu Á” nhờ có lượng fan đông đảo tại các nước châu Á như Thái Lan, Hồng Kông, Indonesia và Việt Nam.

Lee Kwang Soo được mệnh danh là "Hoàng tử châu Á" nhờ có lượng fan hùng hậu. (Ảnh: Internet)

Sau năm 2010, sự nghiệp của chàng “hươu cao cổ” lên như diều gặp gió. Năm đó, Kwang Soo đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc của chương trình tạp kỹ tại lễ trao giải của đài SBS. Chỉ một năm sau, vào 2011, anh đoạt giải Ngôi sao mới xuất sắc của chương trình tạp kĩ cũng tại lễ trao giải của đài SBS.

Danh tiếng đạt được từ Running Man là bàn đạp vững chắc giúp Lee Kwang Soo khẳng định mình ở lĩnh vực phim ảnh. Bộ phim đầu tiên anh chàng gây chú ý ở vai trò diễn viên là City Hunter, anh vào vai một thiên tài về máy tính, rất có đầu óc logic và cứng nhắc. Sau đó, những vai chính bắt đầu tìm đến chàng “hươu cao cổ”.

Nam diễn viên có vai diễn đáng nhớ trong City Hunter. (Ảnh: Internet)

Năm 2014, anh có vai chính đầu tiên trong một bộ phim điện ảnh mang tên Confession. Năm 2015, anh đóng chính trong phim Collective Invention, bộ phim được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2015, đánh dấu sự xuất hiện của Kwang Soo tại một liên hoan phim quốc tế.

Sự nghiệp diễn xuất của Lee Kwang Soo gắn liền với những vai diễn vui vẻ, hài hước trong các bộ phim như High Kick 2, It’s OK That’s Love, Collective Invention, The Accidental Detective 2, Inseparable Bros,...

Kwang Soo trong High Kick 2. (Ảnh: Internet)

Sự kết hợp ăn ý giữa Lee Kwang Soo và Lee Sung Kyung trong It's OK, That's Love. (Ảnh: Internet)

Có một Lee Kwang Soo ngoài đời khác biệt

Vốn được biết đến với hình tượng “phản bội” hay “kẻ ngốc” trong Running Man, thế nhưng trái ngược với bộ mặt “gian trá, lật lọng” trên sóng truyền hình, ngoài đời Lee Kwang Soo là chàng trai lễ phép và rất biết cách quan tâm mọi người. Sự chu đáo ấy sẽ không thể hiện trước ống kính mà luôn âm thầm phía sau hậu trường, đó là lý do vì sao anh lại được các thành viên và cả đội ngũ sản xuất đặc biệt quý mến.

Ở ngoài đời, "chàng hươu" là chàng trai lễ phép. (Ảnh: Internet)

Không những thế còn rất biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh. (Ảnh: Internet)

Nghiêm túc và trầm tính – đó luôn là điều mà những người bạn nhận xét về tính cách của Lee Kwang Soo ngoài đời. Theo đó, nam diễn viên là một chàng trai trầm lặng và biết lắng nghe. Anh là người cư xử chừng mực, đã hy sinh không ít cho chương trình dù bị coi là tên ngốc.

“Với tôi, không nên đặt mục tiêu quá xa vời mà hãy nghĩ đến những thứ trước mắt vì thú thật, tôi rất ghét cảm giác thất bại khi kỳ vọng quá cao. 12 năm kể từ khi ra mắt, tôi vẫn sống như vậy và cảm thấy hạnh phúc vì tôi nghĩ, nếu mình quá tham lam thì bản thân sẽ bị căng thẳng. Tôi thích mang niềm vui đến cho mọi người, dù là 10 hay 20 năm nữa, tôi sẽ làm mọi thứ để những người tôi yêu thương luôn được vui vẻ”, Lee Kwang Soo chia sẻ.

Những phát biểu khiêm tốn và đầy thấu hiểu của chàng “hươu cao cổ” cũng khiến khán giả yêu mến. Lee Kwang Soo là một trong những ngôi sao vừa được ngưỡng mộ bởi sự chuyên nghiệp trên màn ảnh, vừa được khen ngợi bởi tính cách tốt đẹp ngoài đời thực.

Anh được mọi người yêu mến không chỉ bởi sự hài hước, lăn xả trên sóng truyền hình mà còn bởi tính cách khiêm tốn, chân thành. (Ảnh: Internet)

Đầu năm ngoái, Lee Kwang Soo đã gặp tai nạn khiến mắt cá chân bị tổn thương. Dù đã được điều trị nhưng chấn thương này ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng của Lee Kwang Soo trong quá trình ghi hình chương trình. Cuối cùng, sau quãng thời gian thảo luận với đội ngũ sản xuất, công ty quản lý và các thành viên Running Man, Lee Kwang Soo đã quyết định rút khỏi chương trình để nghỉ ngơi và hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần.

Vì chấn thương, Lee Kwang Soo phải rời Running Man sau 11 năm gắn bó. (Ảnh: Internet)

Dù vậy, anh vẫn sẽ mãi là một thành viên trong đại gia đình Running Man. (Ảnh: Internet)

Thông tin Lee Kwang Soo rời Running Man sau 11 năm không khỏi gây tiếc nuối cho người hâm mộ. Nhưng có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất tại thời điểm này. Dù không còn được gặp Kwang Soo “phản bội” hàng tuần nhưng đừng lo, bạn vẫn còn nhiều cơ hội gặp “chàng hươu” dưới vai trò một diễn viên tài năng.