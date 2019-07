Hỏa hoạn khiến 5 hộ nghèo ở An Giang mất nhà

Khoảng 13h ngày 23/7, tại tổ 14, ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang xảy ra hỏa hoạn làm 5 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ căn nhà trong khu dân cư rồi sau đó lan rộng. Phát hiện đám cháy, người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc dập lửa.

Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt nhưng 5 căn nhà bị cháy hoàn toàn. Được biết, các hộ có nhà bị cháy đều thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn.

Lãnh đạo huyện An Phú và xã Quốc Thái đến thăm, động viên và hỗ trợ bước đầu cho những gia đình này. Huyện ủy An Phú cũng chỉ đạo, UBND xã Quốc Thái và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú thống kê thiệt hại để huyện báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang nhằm có chính sách hỗ trợ các hộ bị thiệt hại sớm xây cất lại nhà.

THANH TIẾN