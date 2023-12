Hoa hậu Tiểu Vy khoe nét ma mị, bí ẩn với trang phục của NTK Lê Ngọc Lâm

Ngoài ra, người đẹp còn xây nhà cho bố mẹ. Trong khi đó NTK Lê Ngọc Lâm cũng có 1 năm đáng nhớ với hàng loạt BST: "Flowers in the desert", "Be different", "Hải Trình", "Bloom"..., thiết kế cho nhiều hoa hậu quốc tế như Miss Earth 2022 Mina Sue Choi, Miss World 2021 Karolina Bielawsk, Miss International 2022 Jasmin Selberg...