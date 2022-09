Hoa hậu Siêu quốc gia Nam Sudan bị sát hại

Các chuyên trang nhan sắc như Missosology, Pageantry News International… ngày 14/9 đồng loạt thông tin về việc Amelia Michael Sky - Hoa hậu Siêu quốc gia Nam Sudan 2021 - thiệt mạng ở tuổi 26.

"Theo các báo cáo, Amelia Michael Sky bị chính những người đồng hương sát hại vì định kiến với nghề nghiệp người mẫu của cô cũng như các hoạt động tranh tài nhan sắc mà người đẹp liên tục thực hiện" - thông tin từ các chuyên trang nhan sắc cho biết.

Vụ việc vẫn chưa có thông tin chi tiết.

Amelia Michael Sky bị sát hại ở tuổi 26

Cô ra đi trong sự thương tiếc của nhiều người

Amelia Michael Sky đến từ Thủ đô Juba của Nam Phi. Cô sở hữu chiều cao 1m78, vóc dáng quyến rũ. Cô là một giáo viên mẫu giáo, người mẫu và cũng là người tham gia nhiều cuộc thi hoa hậu.

Năm 2017, người đẹp này đại diện Nam Sudan tại cuộc thi "World Miss University" ở Campuchia nhưng không có giải. Cùng năm, cô tham gia "Top Model South Sudan" và sau đó đại diện Nam Sudan thi "Top Model of World" vào được tốp 10. Năm 2021, cô đại diện Nam Sudan thi "Top Model of the World 2020" và không có giải. Sau đó, cô trở thành Hoa hậu Siêu quốc gia Nam Sudan 2021, đại diện nước này thi "Miss Supranational 2021" và thắng giải phụ "Top Model of Africa".

Năm 2022, Amelia Michael Sky tiếp tục đại diện Nam Sudan thi "Miss Environment International 2022" và được giải Á hậu 2.