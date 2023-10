Hoa hậu Đỗ Thị Hà mong Thanh Hoá vô địch Siêu cúp Quốc gia 2023

(VTC News) -

“Dù yêu thích CLB Công an Hà Nội nhưng trái tim tôi hướng về Đông Á Thanh Hóa. Tôi chờ đợi cái kết đẹp cho đồng hương của mình tại trận Siêu cúp năm nay. Hi vọng các chiến binh của CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ lập kỳ tích, mang về chiến thắng cho đội nhà cũng như một lần nữa khẳng định năng lực, vị thế của mình trong nền bóng đá quốc gia”, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chia sẻ khi tham dự sự kiện công bố trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2023.

Trận Siêu cúp Quốc gia 2023 là cuộc đọ sức giữa nhà vô địch V-League - CLB Công an Hà Nội và đội vô địch Cúp Quốc gia - CLB Thanh Hoá. Ở mùa giải 2023, Thanh Hoá có 1 trận hoà và 1 trận thua trước CLB Công an Hà Nội sau 2 lần đối đầu tại V-League.

Đỗ Thị Hà (giữa) mong đội bóng quê hương vô địch V-League 2023.

Tuy nhiên, trợ lý HLV Vũ Như Thành cho rằng chính CLB Công an Hà Nội đã gặp may mắn ở lượt trận cuối cùng khi có điểm trước Thanh Hoá: "Tôi khẳng định rằng các trận đấu với CLB Thanh Hoá đều là những trận đấu khó khăn. Ngoài nỗ lực của toàn đội và đặc biệt là các cầu thủ, chúng tôi đã có một chút may mắn mới giành điểm trước Thanh Hoá ở lượt trận cuối cùng, qua đó vô địch V-League. Trận Siêu cúp Quốc gia 2023 sẽ là trận đấu cực kì hấp dẫn".

Sau mùa giải 2023, CLB Thanh Hóa chia tay 12 cầu thủ, một trong số đó là tiền vệ trụ cột Lê Phạm Thành Long. Điểm đến của cầu thủ này chính là CLB Công an Hà Nội. Dù vậy, đội bóng xứ Thanh cũng kịp bổ sung lực lượng để chuẩn bị bước vào mùa giải mới.

Ông Cao Hoàng Đức - Giám đốc điều hành CLB Thanh Hoá tin rằng những sự bổ sung như Luiz Antonio, Trùm Tỉnh và đặc biệt là Gordon Rimario sẽ giúp đội bóng xứ Thanh giữ được phong độ như mùa giải vừa qua.

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2023 diễn ra lúc 17h ngày 6/10.