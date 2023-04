HLV Troussier chốt thủ môn dự bị cho Quan Văn Chuẩn ở SEA Games 32

(VTC News) -

Sau khi loại thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL), HLV Philippe Troussier vẫn còn 3 thủ môn là Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC), Đoàn Huy Hoàng (Viettel FC) và Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An). So cả về tuổi đời và kinh nghiệm, Quan Văn Chuẩn đều vượt trội so với 2 đàn em và nhiều khả năng là lựa chọn số một của U22 Việt Nam tại SEA Games 32.

Trong số 2 thủ môn còn lại, Đoàn Huy Hoàng đang là người có nhiều cơ hội được đăng ký chính thức hơn so với Cao Văn Bình. Huy Hoàng sinh năm 2003, anh thậm chí chưa từng được thi đấu bất kể một trận chuyên nghiệp nào.

Thủ môn này được CLB Viettel FC đăng ký ở các đấu trường V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup 2022. Tuy nhiên, anh không có cơ hội ra sân khi đội nhà có Trần Nguyên Mạnh, Quàng Thế Tài và Nguyễn Xuân Sơn nhiều kinh nghiệm hơn ở vị trí gác đền.

Đoàn Huy Hoàng chơi ấn tượng tại Doha Cup 2023.

So với Cao Văn Bình, đồng đội cùng lứa, Đoàn Huy Hoàng cũng có phần lép vế ở U20 Việt Nam. Tại các giải đấu quốc tế trong năm 2022 cũng như vòng chung kết U20 châu Á 2023, Đoàn Huy Hoàng chỉ là phương án dự bị.

Dù vậy, khi được triệu tập lên U22 Việt Nam dự Doha Cup 2023, Huy Hoàng để lại ấn tượng mạnh mẽ ở trận đấu với UAE. Anh phải rời sân ở quãng thời gian giữa hiệp 2 vì chấn thương. So với Cao Văn Bình, cầu thủ không dự Doha Cup do CLB giữ lại để tập luyện chuẩn bị cho V-League, việc được tập trung cùng U22 Việt Nam nhiều hơn là lợi thế của Đoàn Huy Hoàng.

Trong 66 phút của mình tại Qatar, thủ môn này thi đấu tốt, có nhiều pha ra vào chuẩn xác và phản xạ xuất thần để cản phá các pha dứt điểm của UAE. Khả năng chỉ huy, điều tiết hàng thủ của Đoàn Huy Hoàng tương đối tốt. Nếu trường hợp Văn Chuẩn không thể ra sân, Huy Hoàng nhiều khả năng là sự lựa chọn của HLV Troussier.

Cao Văn Bình là thủ môn sinh năm 2005. Năm nay anh mới 18 tuổi. Việc vượt qua được các đối thủ như Trung Kiên, Liêm Điều cho thấy rằng HLV Troussier đánh giá cao người gác đền trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Cao Văn Bình chơi hay ở giải U20 châu Á 2023. Dù vậy, bất lợi của Cao Văn Bình là kinh nghiệm thi đấu và thời gian làm việc với HLV Troussier.

Trong trận đấu giao hữu với CLB Bà Rịa Vũng Tàu tối qua, HLV Troussier lựa chọn Đoàn Huy Hoàng bắt chính ở hiệp một, Quan Văn Chuẩn vào sân ở hiệp 2. Cao Văn Bình không được sử dụng. Trong hiệp đầu tiên, Huy Hoàng có nhiều cơ hội thể hiện khi hàng thủ U22 Việt Nam thi đấu kém chắc chắn.

Trước trận đấu gặp U22 Lào một ngày, HLV Troussier sẽ loại thêm 3 cầu thủ và lựa chọn 1 thủ môn dự phòng ở giải đấu năm nay.U22 Việt Nam chỉ đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn tham dự SEA Games 32. Nhiều khả năng Cao Văn Bình là người được đưa vào danh sách dự phòng.

Mai Phương