HLV Troussier: 10-15 cầu thủ U23 đủ sức cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam

U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

"Tôi bắt đầu quá trình tìm kiếm và nhận diện tài năng của U23 từ tháng 3 năm nay. Tới tháng 6, tôi tích hợp cầu thủ U23 và các đàn anh ở đội tuyển quốc gia trong một trận đấu. Tháng 10, chúng ta sẽ có thêm 3 trận. Ở thời điểm hiện tại, tôi đánh giá 10 đến 15 cầu thủ U23 Việt Nam đủ sức cạnh tranh suất ở đội tuyển quốc gia", ông Troussier chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thắng U23 Yemen.

U23 Việt Nam đánh bại đối thủ đến từ Tây Á để củng cố ngôi đầu với 6 điểm, qua đó đội chắc chắn có suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.

HLV Troussier hài lòng về các cầu thủ.

HLV Troussier tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đây lứa cầu thủ mà HLV người Pháp kỳ vọng song hành cùng ông đến mục tiêu dự World Cup 2026.

HLV trưởng của U23 Việt Nam đánh giá về trận đấu: "Hôm nay, tôi tự hào tinh thần và nỗ lực của các cầu thủ. U23 Yemen chơi phòng ngự số đông ở sân nhà và phản công trực diện n U23 Việt Nam không dễ để tìm khoảng trống để tấn công.

Chúng ta có được bàn thắng nhờ một tình huống cố định. Tôi hài lòng khi các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp để chống phản công tốt nhất, và chờ cơ hội kết liễu đối phương".

Trước khó khăn do U23 Yemen gây ra, U23 Việt Nam vẫn kiên trì với lối chơi kiểm soát bóng đã định hình. Ông Troussier khẳng định lại triết lý của mình. Ông nói: "Tôi áp đặt các cầu thủ chơi triển khai bóng, làm theo khuôn mẫu theo như các buổi tập.

Trước đây, tôi thấy các đội tuyển Việt Nam thường ghi bàn một cách ngẫu nhiên và may mắn. Dĩ nhiên chúng ta cần may mắn trong một vài khoảnh khắc. Dù vậy, cách tiếp cận hiện đại hơn mà tôi muốn xây dựng đòi hỏi sự thay đổi tư duy của cầu thủ. Để làm điều đó, ta phải cải thiện hơn nữa những hành động của cầu thủ trên sân, ra quyết định sớm hơn, bớt sự do dự để tạo tính nhịp nhàng.

Chúng ta thấy trào lưu bóng đá châu Âu hiện nay thì 90% thời lượng trận đấu là chuyền và nhận bóng, ngoại trừ Man City là 100%. Ở Việt Nam, con số này là 20%. Còn lại là các tình huống tranh chấp hoặc hành động không rõ ràng dẫn đến thổi phạt. Tôi muốn xây dựng U23 Việt Nam chơi bóng kiểm soát. Dĩ nhiên không dễ đểtìm cơ hội ở cuối sân đối thủ. Nhưng trong suốt 90 phút, chỉ cần 1-2 tình huống là ta có thể kết liễu trận đấu".

