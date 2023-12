HLV Trần Tiến Đại gây sự với trọng tài, nhận thẻ đỏ vẫn không chịu rời sân

(VTC News) -

Phút 72 trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Bình Dương, tiền vệ Nguyễn Quang Hải bị đối thủ phạm lỗi. Không hài lòng với quyết định của trọng tài, ông Đại lao vào sân phản ứng xấu xí và có hành động gây hấn với trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn.

Ông Đại phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và chỉ ra khỏi sân thi đấu khi được các học trò can ngăn.

Ông Trần Tiến Đại nhận thẻ đỏ.

Tuy nhiên, vị giám đốc kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội cương quyết không chịu rời khỏi khu vực kĩ thuật ở ngoài đường biên. Ông Đại nán lại khoảng 5 phút và thản nhiên chỉ đạo các học trò. Thậm chí, ông Đại dặn dò hậu vệ Hồ Tấn Tài kĩ càng ở khu vực này dù bị truất quyền làm nhiệm vụ.

Phải đến khi giám sát trận đấu liên tục đưa ra yêu cầu rời khỏi khu kĩ thuật, ông Đại mới chịu lên khán đài. Ở khu vực sát với đường biên khán đài A, HLV Trần Tiến Đại tiếp tục chỉ đạo học trò thông qua một trợ lý khác. Trợ lý này sẽ đứng sát khán đài rồi chạy lại khu kĩ thuật để truyền đạt ý đồ của giám đốc.

Ông Đại vẫn ở khu kĩ thuật của CLB Công an Hà Nội dù đã nhận thẻ đỏ.

CLB Công an Hà Nội là đội bóng từng có quan chức vi phạm các quy định của ban tổ chức giải. Theo báo cáo của giám sát trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội ở vòng 5 V.League 2023/24, Phó trưởng đoàn CLB Công an Hà Nội - ông Lê Xuân Hải cố tình tham gia vào các hoạt động trước và sau trận đấu dù được nhắc nhở về lệnh cấm.

Trước đó, vị này nhận đủ 3 thẻ vàng sau 4 vòng đấu tại V.League 2023/24 và bị đình chỉ làm nhiệm vụ tại vòng 5, trong trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên, ông Hải vẫn xuất hiện ở các khu vực cấm dù đáng ra không được phép làm nhiệm vụ.

Quay trở lại với trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Bình Dương, Quang Hải và đồng đội giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-0. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà là Fialho, Quang Hải và Tấn Tài.

