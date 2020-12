HLV Thạch Bảo Khanh: 'Mong cầu thủ trẻ Viettel được tạo điều kiện ở đội 1'

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa tiếp nhận trường hợp bé trai N.T.N., 6 tuổi, ở Hà Nội bị thương nặng do cho tay vào máy giặt.

Người dân ở Hắc Long Giang, Trung Quốc thử hất tung nước nóng lên không trung giữa tiết trời -44 độ C, nước đóng băng ngay lập tức và tạo hình cánh cung ấn tượng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường "Dụ" và 2 đàn em vì đập vỡ kính xe khách.