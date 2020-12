HLV Park Hang Seo thay đổi tuyển Việt Nam theo phương thức chưa từng có

Chia sẻ với báo giới trước buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm 2020, HLV Park Hang Seo cho biết, ở lần tập trung này, đội tuyển Việt Nam sẽ tổ chức hoạt động phương thức mới.

“Chúng tôi dự tính chia các cầu thủ vào 3 nhóm để cùng nhau thảo luận, chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình về mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, làm sao để mỗi cầu thủ đều nhận biết được làm thế nào để đạt được những mục tiêu. Đây cũng là điều mà tôi cũng rất chờ đợi ở đợt tập trung này”, ông Park chia sẻ.

HLV Park Hang-seo đặt ra 4 mục tiêu cho đợt tập trung lần này của đội tuyển.

Cụ thể hơn ở phương thức hoạt động mới của đội tuyển, 36 cầu thủ sẽ được chia thành 3 nhóm và mỗi nhóm đều có nhóm trưởng là những cán sự ở đội tuyển phụ trách. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam thực hiện cách thức tổ chức như này nhằm đạt được 4 mục tiêu HLV Park Hang Seo đề ra.

“Đầu tiên, như các bạn cũng biết, đây là đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển trong năm 2020. Trước đó, đội tuyển cũng đã lên kế hoạch hội quân nhưng không thực hiện được do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do vậy, tôi muốn triệu tập các cầu thủ để họ có sự bắt nhịp trở lại. Khi thi đấu tại CLB họ có vai trò và nhiệm vụ riêng của mình, nhưng ở đội tuyển tôi muốn họ có sự nhận thức lại vai trò, vị trí của mình. Tôi nghĩ rằng đây là lý do quan trọng nhất ở đợt tập trung này.

Thứ hai là, một năm vừa rồi các cầu thủ đều thi đấu rất mệt mỏi. Mặc dù hiện nay không có cầu thủ nào bị chấn thương đến mức không thi đấu được, nhưng vẫn có một số trường hợp cần được kiểm tra. Tôi muốn khi lên tuyển các cầu thủ có vấn đề về chấn thương sẽ có điều kiện tập trung điều trị tốt hơn.

Thứ ba là đội tuyển cần phải có một số thay đổi về mặt chiến thuật và thứ tư là đợt tập trung này đội tuyển có 12 cầu thủ mới, bao gồm cả một số cầu thủ đã từng được các HLV trưởng tiền nhiệm triệu tập, nhưng dưới sự dẫn dắt của tôi thì đây là lần đầu tiên đối với họ. Mỗi vị trí trên sân đều có cầu thủ mới và tôi muốn những cầu thủ mới sẽ có cuộc cạnh tranh tích cực với các cầu thủ khác để có một đội tuyển có chất lượng tốt hơn”, HLV Park nói về các mục tiêu.

Video buổi tập của ĐT Việt Nam