HLV Kiatisak: Bầu Đức ủng hộ tôi gia nhập CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

"Bầu Đức ủng hộ tôi gia nhập CLB Công an Hà Nội. Ông ấy nói tôi có thể giúp đội bóng mới giành vinh quang, các cầu thủ ở đó có thể tiến bộ hơn, đây cũng là cách đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Thật khó khăn để tôi nói lời chia tay với HAGL. Tôi yêu đội bóng này vô cùng và có nhiều kỉ niệm với nơi này. Rất khó để ra quyết định này. Tôi muốn có thêm thử thách cho bản thân và tôi lựa chọn CLB Công an Hà Nội"", HLV Kiatisak chia sẻ trong một chương trình truyền hình tối 11/1.

Ngày 10/1, CLB HAGL xác nhận chia tay HLV Kiatisak sau gần 4 mùa giải gắn bó. Ông Kiatisak chuyển đến CLB HAGL vào mùa giải 2021. V.League 2021 chứng kiến HAGL thi đấu với phong độ chói sáng. Đội bóng phố núi dẫn đầu bảng xếp hạng trong 12 vòng đấu trước khi giải bị huỷ. Mùa giải 2023/2024, HAGL gặp nhiều khó khăn và đang đứng cuối bảng.

"HAGL giờ đây khó khăn nên chia tay không hề dễ dàng. Tôi hy vọng cầu thủ sẽ chơi tốt khi có một HLV mới lên thay tôi. Tôi muốn hỗ trợ đội bóng bằng trái tim mình. Nhưng giờ là lúc tôi phải tập trung cho công việc và những mục tiêu mới cùng CLB Công an Hà Nội.

Khi còn là cầu thủ và bây giờ dẫn dắt HAGL, thật đáng tiếc khi tôi chia tay mà chưa làm được điều này. Bóng đá là sự chuyên nghiệp và theo ta hết cuộc đời. Tôi phải vượt qua giai đoạn này và chấp nhận thực tại, hướng về phía trước", HLV Kiatisak xúc động.

HLV Kiatisak sẽ dẫn dắt CLB Công an Hà Nội ngay trong tháng 1 này. Mục tiêu của nhà câm quân người Thái Lan là giúp CLB Công an Hà Nội trở lại cuộc đua vô địch. Thậm chí, ông muốn đội bóng vô địch lần thứ 2 liên tiếp như HAGL từng làm được. HLV Kiatisak còn muốn cùng CLB Công an Hà Nội dự đấu trường châu lục.

Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn nghẹn ngào khi nói lời chia tay thành phố Pleiku. Ông từng nhiều năm thi đấu cho HAGL và làm HLV trong 2 giai đoạn. Do đó, kí ức với con người, khung cảnh phố núi luôn ở sâu trong tâm trí vị HLV này.

"Tôi yêu khung cảnh, thời tiết và con người Gia Lai. Khi không còn làm việc ở đây thì sẽ chẳng còn điều này nữa, tôi phải thích nghi với môi trường mới. Dù là HAGL hay Công an Hà Nội, người hâm mộ Việt Nam vẫn sẽ yêu quý tôi, tôi hiểu điều này", HLV Kiatisak chia sẻ.