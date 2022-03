Hi hữu: Lào Cai đề nghị cấp đất cho thủy điện Mây Hồ nhầm vị trí

Liên quan đến vụ xô xát tại dự án thủy điện Mây Hồ do Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ làm chủ đầu tư, đến nay cơ quan chức năng đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo tài liệu VietNamNet có được, ngày 14/7/2021, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ.

Văn bản trên được ban hành sau khi xét đề nghị của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh tại tờ trình số 395. Tổng diện tích đề nghị cấp là hơn 61ha với mục đích sử dụng là đất công trình năng lượng. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 30/7/2068.

Đáng chú ý, văn bản trên thể hiện nội dung UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Mây Hồ tại thửa đất xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, khác với văn bản trên, tỉnh Lào Cai lại cấp giấy chứng nhận cho Công ty Mây Hồ thực hiện dự án thủy điện tại xã Ngũ Chỉ Sơn (TX Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Liên quan đến nội dung trên, VietNamNet đã liên hệ với ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai để làm rõ thông tin. Quá trình tiếp nhận nội dung phản ánh, ông Trường cử đại diện văn phòng UBND tỉnh lý giải về vấn đề trên.

Cụ thể, theo cán bộ văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, sau khi rà soát các văn bản và đối chiếu hồ sơ, tỉnh thừa nhận có nhầm lẫn về vị trí khi ban hành văn bản nêu trên. Vị trí thực tế được cấp là tại xã Ngũ Chỉ Sơn, TX Sa Pa.

"Tỉnh đang trong quá trình điều chỉnh văn bản và thay thế văn bản nhầm lẫn nêu trên", đại diện tỉnh Lào Cai nói với VietNamNet.

Hình ảnh vụ xô xát tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn. (Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai)

Liên quan đến vụ xô xát tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, theo chính quyền tỉnh Lào Cai, nguyên nhân vụ xô xát là do quá trình triển khai dự án, giữa chủ đầu tư và các hộ dân chưa thống nhất về việc bồi thường.

Một số người dân ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ thuộc địa bàn xã. Người dân trong quá trình phản đối việc xây dựng dự án đã xảy ra xô xát với nhóm người của công ty thủy điện. Hậu quả có 8 người bị thương (gồm người dân và công nhân của đơn vị thi công dự án).

Theo UBND tỉnh Lào Cai, nguyên nhân ban đầu là do còn 3 hộ dân có trang trại nuôi cá hồi dưới hạ lưu chưa thống nhất được với chủ đầu tư thuỷ điện Mây Hồ về yêu cầu mức hỗ trợ, nên một số người dân đã ngăn hoạt động thi công và xảy ra xô xát với nhóm người của công ty.

Liên quan đến sự việc trên, PV VietNamNet liên hệ với anh Chảo Láo Lở (người dân xã Ngũ Chỉ Sơn) để nắm thêm thông tin. Anh Lở xác nhận việc xô xát xảy ra là do bức xúc về việc chủ đầu tư dự án thủy điện Mây Hồ chưa đền bù nhưng vẫn tiến hành thi công, gây ảnh hưởng đến trang trại nuôi cá của các hộ dân.

"Gia đình tôi có khoảng mấy nghìn m2 chưa thống nhất đền bù. Dưới hạ lưu chúng tôi nuôi cá hồi có giá trị lớn, dù đã nhiều lần cảnh báo với chủ đầu tư tạm dừng thi công nhưng họ vẫn làm khiến cá chết hàng loạt", anh Lở nói.

Theo người dân này, các chủ nuôi cá từng nhiều lần mang cá chết đến công trường đòi bồi thường nhưng chủ đầu tư và UBND xã đều không xử lý dứt điểm.

"Chúng tôi đề nghị chủ đầu tư đền bù thỏa đáng để chúng tôi kiếm kế sinh nhai khác nhưng chưa được chấp nhận. Đỉnh điểm, chiều qua người dân chặn đường không cho xe đi vào dự án, sau đó có một nhóm thanh niên cầm gậy lao vào đánh người nên chúng tôi phải dùng những viên đá để đuổi nhóm người này", anh Lở kể lại.

Sau khi xảy ra vụ xô xát, UBND thị xã tổ chức làm việc với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ, đại diện 2 thôn Lủ Khấu và Can Hồ B cùng đại diện các hộ dân liên quan đến vụ việc, các bên đã đi đến thống nhất: doanh nghiệp thi công thủy điện Mây Hồ là Công ty TNHH Xây dựng An Phú sẽ hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân và 2 thôn trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn là 520 triệu đồng.

17 trường hợp người dân bị thương do xô xát gây ra được bồi thường theo thỏa thuận với từng đối tượng, chia làm hai mức 5 triệu và 80 triệu đồng tùy mức độ nặng nhẹ. Riêng 2 trường hợp được hỗ trợ 15 triệu và 90 triệu đồng do bị nặng hơn. Ngoài ra, tập thể nhân dân 2 thôn Can Hồ B và thôn Lủ Khấu xã Ngũ Chỉ Sơn được hỗ trợ mỗi thôn 20 triệu đồng.

Việc thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện Mây Hồ cũng sẽ phải tạm dừng thi công đến khi giải quyết xong việc bồi thường cho các hộ dân và đưa ra được phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng do quá trình thi công công trình.

Dự án Thủy điện Mây Hồ có công suất 6,5 MW, chủ đầu tư là Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ. Địa điểm xây dựng tại Xã Ngũ Chỉ Sơn, TX Sa Pa. Thời gian khởi công dự án từ 28/5/2021, thời gian hoàn thành tháng 4/2024 (theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 4720/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai).