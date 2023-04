Hết cảnh tài xế chen lấn giành phiếu hẹn đăng kiểm xe ở TP.HCM

(VTC News) -

Tài xế hết cảnh chen lấn giành phiếu hẹn đăng kiểm xe ở TP.HCM

Trung tâm Đăng kiểm 50-05V, phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) là một trong những đơn vị đăng kiểm hiếm hoi nhận hồ sơ nộp trực tiếp thay vì chỉ nhận đăng ký trên ứng dụng. Việc này đã khiến nơi đây xảy ra tình trạng hỗn loạn vào hôm qua (25/4) khi hơn 1.500 người đổ về cùng với phương tiện xe máy, ô tô, đến lấy phiếu.

Trung tâm Đăng kiểm 50-05V chi nhánh quận 12 hết cảnh tập trung đông người xếp hàng đợi phát phiếu đăng kiểm.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV VTC News vào ngày 26/4, sau khi tạm dừng việc phát phiếu hẹn đăng kiểm xe cơ giới, cảnh chen lấn đã không còn. Hôm nay, Trung tâm chỉ nhận đăng kiểm cho các phương tiện đã có giấy hẹn hoặc đã đặt lịch qua ứng dụng.

Phía bên trong phòng tiếp nhận hồ sơ đăng kiểm cũng chỉ vài người đang chờ đến lượt lên nộp giấy tờ và đóng phí. Hiện, Trung tâm Đăng kiểm 50-05V chỉ có 2 dây chuyền đăng kiểm phục vụ cho người dân TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Tài xế chen chân chờ nhận phiếu đăng kiểm xe tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V ngày hôm qua (25/4). (Ảnh: Nguyễn Thương)

Anh Lê Trường An (ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho hay, hôm qua (25/4), bất đắc dĩ anh mới phải chen lấn để lấy cho được phiếu hẹn vì xe đã quá đăng kiểm. 7h sáng anh có mặt tại đây để chờ bốc số, tuy nhiên đến 12h anh mới tới lượt lấy số.

"Hôm qua người ta chen nhau, xô đẩy quá trời, rất nhiều người bức xúc. Chờ suốt 5 giờ liền cũng rất mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác", anh An nói.

Kinh doanh loại hình vận tải, anh An cho hay, hiện công ty của anh có 3 chiếc xe đầu kéo phải "đắp chiếu" do đang hết hạn đăng kiểm. Cách đây gần 1 tháng, anh đã từng đến Trung tâm đăng này lấy số chờ kiểm định cho một phương tiện khác. Gần 1 tháng chờ đăng kiểm, công ty của anh An bị thiệt hại gần 100 triệu đồng với mỗi chiếc xe.

Giấy biên nhận nộp tiền và chờ đến lượt đăng kiểm.

"Hôm nay Trung tâm không phát số nữa nên vắng vẻ và thông thoáng, sáng giờ thấy việc kiểm định cũng nhanh chóng, anh An nói.

Theo ông Chu Đình Hiệp - Phó Giám đốc Trung tâm Đẳng kiểm 50-05V, trước đây Trung tâm thực hiện đăng kí online nhưng thường xuyên xảy ra tình trạng người dân đăng ký mà không đến đăng kiểm. Điều này dẫn đến nhiều xe hết hạn, nhưng không thể đăng kiểm.

Trước thực tế trên, Trung tâm đã chuyển sang phát phiếu hẹn trực tiếp và dẫn đến tình trạng người dân đến đông, xô đẩy, chen lấn, mất trật tự.

Ông Hiệp cho biết thêm, Trung tâm sẽ rút kinh nghiệm, nghiên cứu lại việc phát phiếu thứ tự để không còn tình trạng hỗn loạn trong đợt phát phiếu tiếp theo, dự kiến ngày 10/5.

Phòng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V chỉ có vài người đang chờ đến lượt lên nộp giấy tờ và đóng phí.

Theo ông Hiệp, việc đặt lịch qua app đăng kiểm bộc lộ bất cập khi liên tiếp xảy ra tình trạng "cò" số thứ tự, phiếu ảo nên không kiểm soát được.

"Một số nơi, người dân đăng ký nhưng không đi đăng kiểm dẫn đến trống chỗ, mỗi ngày có 20 phương tiện đặt lịch hẹn qua app nhưng không đến đăng kiểm gây lãng phí. Sắp tới chúng tôi sẽ không tiếp nhận đăng kiểm qua app nữa vì không kiểm soát được. Thay vào đó, đơn vị chỉ tiếp nhận xe đặt lịch hẹn theo số thứ tự", ông Hiệp cho hay.

Vị đại diện Trung tâm Đăng kiểm 50-05V cho rằng, cách phát phiếu hẹn sẽ ngăn chặn tình trạng "cò" trục lợi để giành suất của người có nhu cầu.

Hai cán bộ CSGT được tăng cường cho trạm sẽ đối chiếu các thông đầy đủ như thông tin tên chủ phương tiện đăng kiểm phải trùng với thông tin cà vẹt, kiểm tra thông tin lưu hành để phát phiếu đăng kiểm phù hợp.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM - cho biết, để giảm bớt tình trạng ùn ứ giao thông, từ giữa tháng 4/2023, Cục Đăng kiểm yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM chỉ nhận kiểm định xe đã đăng ký qua app. Tuy nhiên, hiện một số trung tâm còn phát phiếu hẹn dễ dẫn tới tình trạng tập trung đông người. Nhiều tài xế sốt ruột do xe hết hạn từ lâu, nên tập trung ở đơn vị phát phiếu hẹn gây mất trật tự. "Sau khi tiếp nhận thông tin của Sở Giao thông Vận tải, phía Cục đường bộ hứa sẽ chấn chỉnh tình trạng này. Với lượng xe và nhu cầu như hiện nay mà cho tập trung để phát phiếu thứ tự là rất mất trật tự. Về mặt quản lý Nhà nước thì việc đăng ký qua app là rất hiệu quả, nếu có khiếm khuyết ở đâu thì xử lý, khắc phục", ông An nói.

Hoàng Thọ