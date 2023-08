Haval H6 Hybrid 2023 lần đầu ra mắt tại Việt Nam, giá hơn 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 2/8, mẫu xe SUV cỡ C Haval H6 phiên bản Hybrid chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Với kích thước rộng rãi nhất so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc, các tính năng an toàn vượt trội, khả năng vận hành mạnh mẽ tương đương một chiếc xe phân khúc D, Haval H6 Hybrid thế hệ thứ ba hoàn toàn mới hứa hẹn sẽ là mẫu xe được săn đón trong giai đoạn nửa cuối năm 2023 tại thị trường Việt Nam.

Haval H6 cạnh tranh ở phân khúc crossover hạng C với các đối thủ như Mazda CX-5 hay Honda CR-V…Xe có giá bán 1,096 tỷ đồng, tương đối cao so với mặt bằng chung phân khúc hiện nay.

Thiết kế đầu xe tương đối hiện đại với lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Phiên bản ra mắt thị trường Việt Nam thuộc thế hệ thứ ba, có ngoại thất trẻ trung, hiện đại. Kích thước và chiều dài cơ sở của xe nhỉnh hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Nổi bật phần đầu xe là lưới tản nhiệt cỡ lớn, có đèn LED tích hợp thấu kính khuếch đại ánh sáng, có chế độ tự động điều chỉnh độ cao. Đèn pha LED kiểu ma trận hoàn toàn mới. Đèn hậu cũng sử dụng dạng LED, chạy ngang toàn bộ cửa hậu.

Bên trong, nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Nổi bật với màn hình hiển thị thông tinh kích thước 10,25 inch và màn hình giải trí 12,3 inch, cùng với đó là các phím điều khiển chức năng biển kim loại. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ 4 hướng, điều hoà tự động hai vùng độc lập có chức năng lọc không khí, cửa sổ trời toàn cảnh…

Nội thất nổi bật với nhiều chi tiết trang trí màu đồng tạo điểm nhấn và hai màn hình cỡ lớn.

Haval H6 ra mắt tại Việt Nam là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc crossover hạng C được trang bị hệ truyền động hybrid. Động cơ 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất tối đa lên tới 240 mã. Công suất lớn nhưng theo Haval Việt Nam công bố, xe chỉ tiêu thụ 5,5 lít xăng/ 100km.

Ngoài hệ truyền động, Haval H6 cũng nổi bật trong phân khúc khi có tới 4 chế độ lái tiêu chuẩn, thể thao, tiết kiệm nhiên liệu, đường trơn trượt.

Tại thị trường Thái Lan, Haval H6 cũng đang là mẫu xe SUV cỡ C bán chạy nhất năm 2022 và nửa đầu năm 2023.

Đăng Khoa