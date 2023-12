Happy One Central: Khai trương căn hộ mẫu, tiện ích điển hình tại dự án

(VTC News) -

Sự kiện khai trương văn phòng bán hàng, căn hộ mẫu và tiện ích tiêu biểu - phòng tập golf 3D chủ đề "The Journey of Happiness" diễn ra sáng ngày 3/12 tại công trường dự án Happy One Central, thu hút hàng trăm khách hàng quan tâm.

Vạn Xuân Group chính thức khai trương văn phòng bán hàng và căn hộ mẫu dự án Happy One Central.

Sự kiện đánh dấu sự trở lại của hoạt động tham quan trực tiếp dự án được tổ chức hàng tuần với mỗi chặng hành trình là một trải nghiệm thú vị dành cho khách hàng quan tâm.

"Là cư dân tương lai của khu dân cư Happy One Central, tôi rất hào hứng khi tham dự lễ khai trương và trực tiếp tham quan căn hộ mẫu mới cũng như được tận mắt ngắm nhìn tổ ấm tương lai của gia đình mình. Tôi tin rằng uy tín của Vạn Xuân Group và các đối tác hợp tác sẽ đảm bảo cho chất lượng, tiêu chuẩn bàn giao", anh Hồ Hùng - khách hàng tham dự sự kiện The Journey of Happiness - chia sẻ.

Căn hộ thật "re-new" được Vạn Xuân Group chính thức giới thiệu đến khách hàng.

Cũng nhân dịp này, chủ đầu tư còn áp dụng nhiều chính sách ưu đãi và thanh toán chậm hấp dẫn như: cọc 0 đồng, thanh toán chỉ 10% nhận nhà ở ngay, hỗ trợ lãi suất 0% trong suốt 18 tháng và cơ hội trúng xe ô tô Vinfast VF5 Plus… Đây được xem là trợ lực hữu hiệu giúp khách hàng dễ dàng sở hữu tài sản giá trị thật cùng với chất lượng sống hàng đầu khu vực.

Chính sách cọc 0 đồng và thanh toán 10% nhận nhà ở ngay tạo hấp lực khó cưỡng cho nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực.

Sở hữu vị trí ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Happy One Central được xem là điểm sáng tại thị trường bất động sản Bình Dương với nhiều ưu điểm vượt trội từ tiến độ xây dựng, thiết kế kiến trúc và cảnh quan độc đáo, pháp lý.

Đặc biệt, với các hạng mục bàn giao được chọn lọc từ những thương hiệu uy tín như: quản lý các thiết bị thông minh được kết nối trong nhà Hafele, thiết bị gọi cửa có hình ảnh Panasonic, cửa gỗ và tủ bếp An Cường, đèn Dulhal, bếp điện từ 3 vùng nấu và máy hút mùi Hafele, thiết bị vệ sinh Kohler…, khách hàng có thể an tâm về không gian sống chất lượng cao của Happy One Central.

Không chỉ vậy, chuỗi 68 tiện ích nội khu hiện đại, trong đó nổi bật nhất là cầu kính trên không cao gần 146m nối liền tòa tháp đôi cao nhất Bình Dương hứa hẹn sẽ giúp Happy One Central trở thành biểu tượng đầy tự hào của mỗi cư dân…

Cầu kính trên không cao gần 146m đã hoàn thiện kết cấu và lắp kính.

Với những ưu điểm vượt trội và đang tiến gần đến đích bàn giao, Happy One Central không chỉ mang đến cho cư dân tương lai một nơi an cư đủ đầy tiện nghi, vị trí đắc địa thuận tiện giao thương mà còn là nền tảng vững chắc để xây dựng nên một cộng đồng cư dân văn minh, thịnh vượng.

Happy One Central - "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương"

Booking 19 triệu, chuyển cọc 0 đồng

Thanh toán chỉ 10%, nhận nhà ở ngay

Hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng

Bàn giao tháng 6/2024

Hotline: 0902 009 555

Website: central.happyone.vn