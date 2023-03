Hành trình giúp hàng triệu học sinh giỏi tiếng Anh

Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu là tổ chức giáo dục Anh ngữ uy tín hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống hơn 150 chi nhánh đào tạo trải rộng khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Trải qua 16 năm với slogan Turn on your potential, chọn triết lý giáo dục nhân bản và lấy con người làm trung tâm, cùng với cam kết đào tạo đầu ra chuẩn tham chiếu Châu Âu, Ocean Edu luôn chú trọng thực hiện sứ mệnh nâng cao giá trị tri thức và lan tỏa niềm đam mê tiếng Anh cho học viên trên mọi miền đất nước.

Nằm trong chuỗi sự kiện "Mừng Ocean Edu 16 tuổi" với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh tự do tìm tòi, học hỏi và phát huy tối đa khả năng sáng tạo cùng sự hứng thú khi học tiếng Anh. Ocean Edu mang đến cho các bạn học viên khóa học sáng tạo STEAM chuẩn quốc tế với 100% giáo viên nước ngoài: SUPERKIDS - Khơi mở tư duy, khởi nguồn sáng tạo.

Tại đây, học viên sẽ được khám phá, tìm hiểu thế giới quan đa sắc màu thông qua hoạt động "Tớ là nhà chế tạo tài ba", đồng thời phát huy tối đa kỹ năng đặt vấn đề - kỹ năng truy vấn - kỹ năng quan sát - kỹ năng hợp tác cho học viên.

Chị Phương Anh, phụ huynh của bé Cherry, học viên tại Ocean Edu cho biết, chị rất yên tâm với phương pháp học tiếng Anh tại trung tâm: "Mình từng băn khoăn không biết cho bé học tiếng Anh sớm có tốt hay không? Nhưng khi học tại Ocean Edu, bé nhà mình lại rất thích và cứ xin mẹ cho đi học thôi. Chỉ sau một khóa học, mình vô cùng bất ngờ trước khả năng tiếng Anh, vốn kiến thức cũng như sự tự tin của bé".

Học tiếng Anh sớm giúp trẻ dễ dàng thành công hơn khi du học hay làm việc tại các công ty nước ngoài nhờ khả năng linh hoạt ngôn ngữ trong nhiều hoàn cảnh và những kỹ năng mềm cần thiết.

Cũng trong tháng hai, Ocean Edu đã trao tặng hàng ngàn học bổng khuyến học tới các em học sinh có thành tích xuất sắc trong Học kỳ I tại trường. Đây là phần thưởng khích lệ cho những nỗ lực của các em học sinh trong thời gian vừa qua; đồng thời tạo động lực cho một kỳ học mới bứt phá và thành công.

Song song với hoạt động trao tặng học bổng cho học sinh, hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu cũng đã dành tặng những suất học bổng tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài tới con em cán bộ nhân viên (CBNV) y tế nhằm tri ân “Người chiến sĩ áo trắng” trong dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02. Đây là món quà giá trị và đầy ý nghĩa nhân văn mà Ocean Edu muốn dành tặng, bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và cảm ơn những người thầy thuốc Việt Nam.

