Hãng xe MG ra mắt 2 mẫu xe mới

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi ra mắt xe, ông Trần Nam Thắng – Phó Tổng Giám đốc SAIC Motor Việt Nam khẳng định, hãng xe MG muốn thu hút và mang đến khách hàng Việt Nam những dòng xe chất lượng nhất, chế độ bảo hành và giá thành tốt nhất. Hai mẫu xe được ra mắt trong dịp này là New MG5 phân khúc Sedan, MG RX5 phân khúc SUV hạng C.

New MG5 ra mắt tại thị trường Việt Nam lần này là mẫu xe thiết kế hiện đại ở mức giá phổ thông. Sản phẩm cạnh tranh tại phân khúc Sedan hạng B. Về ngoại thất, New MG5 có kích thước dài, rộng, cao nhất phân khúc. Thiết kế năng động với đường dập nổi kép, cửa sổ trời chỉnh điện, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ. New MG5 có động cơ tối ưu 112 mã lực, hệ thống vận hành động cơ BOSCH, hộp số sàn 5 cấp chuyển số nhẹ nhàng và êm ái, hộp số tự động vô cấp CVT mượt mà và bền bỉ.

New MG5 được trang bị nhiều tính năng an toàn cao cấp. Công nghệ an toàn chủ động với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát phanh khi cua CBC, hệ thống cân bằng điện tử ESP, camera 360, cảm biến áp suất lốp…

New MG5 có giá bán từ 399 triệu đồng.

SAIC công bố giá bán tại thị trường Việt Nam xe New MG5 1,5L MT là 399 triệu đồng; New MG5 1,5L CVT STD có giá 459 triệu đồng và New MG5 bản cao cấp hơn có giá 499 triệu đồng. Cả 3 mẫu xe này đều đã có mặt tại Việt Nam với 5 màu sắc khác nhau, 5 năm bảo hành không giới hạn km.

MG RX5 là mẫu xe thể thao đa dụng SUV hạng C ở mức giá tương đương hạng B. RX5 có kiểu dáng thể thao, thiết kế dập nổi kép bên sườn xe là dấu ấn riêng. Xe có cửa sổ trời toàn cảnh, cửa cốp điện, cốp chứa đồ rộng rãi.

MG RX5 có động cơ xăng 4 xy lanh, tăng áp, dung tích 1,5L, cho công suất 168 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, thời gian chuyển số < 0,2 giây. Xe vận hành êm ái nhờ hệ thống giảm xóc độc quyền SACHS và lốp Michelin Pilot Sport.

MG RX5 là dòng SUV hạng C có giá bán từ 699 triệu đồng.

Về giá bán, bản tiêu chuẩn MG RX5 1,5T STD có giá 739 triệu đồng, còn mẫu cao cấp MG RX5 1,5T LUX có giá 829 triệu đồng. Cả hai mẫu này đều đã có sẵn tại thị trường Việt Nam, với chế độ hậu mãi là 5 năm bảo hành không giới hạn km và 5 năm dịch vụ cứu hộ MG Care.

Hai phiên bản MG RX5 được phân phối là phiên bản tiêu chuẩn MG RX5 1.5T STD và phiên bản cao cấp MG RX5 1.5T LUX.

Ngoài ra mắt hai mẫu xe mới, SAIC Motor cũng ra mắt Showroom Flaship đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn cao nhất toàn cầu tại MG 54 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP.HCM với tổng quỹ đất rộng 8.000 m2, nơi trưng bày tất cả các mẫu xe mới nhất của MG.