Hàng trăm người trắng đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn

(VTC News) -

Ngày 30/11, tin từ UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), chính quyền địa phương và lực lượng công an, gia đình đang tổ chức tìm kiếm bé trai Đoàn Phúc An (2 tuổi, trú trên địa bàn phường).

Theo chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú phường Quỳnh Xuân) cho biết, vào khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng chị đi làm nên con trai ở nhà cùng bà. Thấy người anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Phúc An theo sau. Ít phút sau không thấy bé đâu, người bà hỏi anh trai bé An mới biết cháu ra cổng, liền đi tìm kiếm.

Cháu Phúc An mất tích khi chơi trước cổng nhà. (Ảnh gia đình cung cấp)

Tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy An nên bà đã báo cho bố mẹ cháu. Gia đình đã đi trích xuất các camera khu vực xung quanh nhưng không hề thấy hình ảnh cháu bé.

Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Cùng lúc đó, gia đình chị Huyền đã chia sẻ hình ảnh bé An lên các trang mạng xã hội với mong muốn sớm tìm thấy con.

Trong đêm 29/11, hàng trăm người cùng giúp gia đình chị Huyền tìm kiếm cháu An nhưng chưa có kết quả. Được biết, gia đình chị Huyền chỉ ở nhà làm ruộng, trong cuộc sống hàng ngày không có mâu thuẫn với ai.

Hiện, cơ quan công an đã vào cuộc để giúp đỡ gia đình tìm cháu bé. Đồng thời, ai thấy cháu ở đâu xin báo giúp về gia đình qua SĐT: 0965337136.