Hàng trăm công nhân lãn công đòi quyền lợi: Công ty SSLV tuyên bố giải thể

Liên quan việc hàng trăm công nhân may của Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng (đường số 3, Khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tập trung lãn công, không cho xe chở sản phẩm từ nhà máy ra ngoài để đòi quyền lợi, chiều 2/12, công ty ra tuyên bố giải thể và công bố thời gian chi trả trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Theo đó, người lao động có thời gian làm việc tại công ty dưới 1 năm sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Người lao động có thời gian làm việc từ đủ 1 năm trở lên được hưởng trợ cấp thôi việc theo điều 8 nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Hàng trăm công nhân Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng lãn công, đoiì quyền lợi trong sáng 2/12.

Cụ thể, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng thời gian người lao động làm việc thực tế tại công ty-thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể là thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 năm thì được hưởng 1/2 tháng lương bình quân của 6 tháng liền kề, 1/2 năm thì được hưởng 1/4 tháng lương bình quân của 6 tháng liền kề.

Ngoài những mức trợ cấp này, công ty cũng quyết định hỗ trợ thêm cho những lao động có thai sản mức 2 triệu đồng và những công nhân khác là 1 triệu đồng.

Doanh nghiệp này cũng thông báo, ngày làm việc cuối cùng của người lao động tại công ty là ngày 3/12/2022. Lương thưởng, phụ cấp, số ngày phép còn lại được hưởng sẽ được tính đến hết ngày 3/12/2022 theo quy định về chính sách lương thưởng phụ cấp của công ty.

Ngoài ra, thời gian thanh toán lương, phụ cấp, phép và cấp thôi việc cũng được thông báo vào ngày 9/12/2022. Công ty có trách nhiệm chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội, quyết định thôi việc cho người lao động trong vòng 30 ngày kể từ ngày người lao động nghỉ việc tại công ty.

Trước đó, VTC News đưa tin, ngày 2/12, hàng trăm công nhân may của Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng (đường số 3, Khu công nghiệp Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tập trung lãn công, không cho xe chở sản phẩm từ nhà máy ra ngoài để đòi quyền lợi.

Nhận tin công nhân tập trung ngăn chặn xe chở hàng hóa, sản phẩm ra khỏi Công ty TNHH SSLV, Đội An ninh Khu công nghiệp Liên Chiểu phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu có mặt đảm bảo an ninh trật tự, động viên công nhân ổn định, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại nhà máy.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng là một trong những doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì thiếu đơn hàng. Vừa qua, công ty phải cắt giảm hàng loạt lao động, thu hẹp sản xuất và đã có báo cáo gửi cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố.