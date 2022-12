Hàng nghìn khối đất đá trút xuống mặt đường Hồ Chí Minh, giao thông ùn tắc

(VTC News) -

Theo đó, khoảng 12h15 ngày 2/12, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại Km1364+00 đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thôn La Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, xảy ra sạt lở ở vị trí taluy dương. Đất đá tràn lấp mặt đường gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng khẩn trương huy động nhân công, máy đào, máy xúc đến hiện trường thông xe; đồng thời phối hợp với Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) triển khai công tác hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Đất đá tràn xuống mặt đường Hồ Chí Minh gây ách tắc giao thông. (Ảnh: C.S)

Theo đơn vị quản lý tuyến, điểm xảy ra sạt lở có khoảng 1.000m3 đất đá tràn lấp mặt đường, nhiều tảng đá có khối lượng rất lớn. Ông Nguyễn Danh Tiến, Trưởng Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 cho hay, sau gần 2 giờ đồng hồ tập trung khắc phục sạt lở, khoảng 13h50 cùng ngày, điểm sạt lở tại Km1364+00 đường Hồ Chí Minh đã thông xe 1 làn.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam thông tin, từ 13h ngày 1/12 đến 13h ngày 2/12, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to như: Tiên Lãnh 294mm, Phước Hiệp 270mm, Sông Trà 180mm, Tiên Phước 158mm, Thăng Phước 151mm, Quế Sơn 141mm, Hiệp Đức 141mm, Bình Lâm 137mm, Việt An 136mm, Khâm Đức 130mm. Tiên Hà 125mm, Tam Trà 110mm….

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, các xã vùng núi huyện Núi Thành.