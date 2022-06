Hàng loạt thương hiệu quốc tế đổ bộ: Làn gió mới cho du lịch Bình Thuận

(VTC News) -

Du lịch Bình Thuận chuyển mình mạnh mẽ

Số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Bình Thuận đón 2.390 nghìn lượt khách, đạt 53,7% so kế hoạch năm, tăng 13,8% so cùng kỳ năm trước, trong đó, khách du lịch quốc tế 25,8 nghìn lượt khách, tăng 30,3%, khách nội địa 2.364 nghìn lượt khách, tăng 39,3% so cùng kỳ năm trước, doanh thu từ du lịch 4.489 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm, tăng 17% so cùng kỳ. Dòng khách quốc tế dần trở lại là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch nói chung và Bình Thuận nói riêng.

Khách du lịch Bình Thuận không chỉ đến vào những dịp nghỉ lễ, ngày cuối tuần mà hầu như tất cả các ngày trong tuần. Hoạt động lữ hành có chuyển biến tốt, tăng trưởng khả quan hơn năm trước, các tour du lịch phục vụ du khách ngày càng đa dạng. Các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ khác hoạt động ổn định, tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng được coi là tín hiệu tích cực sau nhiều nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế của chính quyền tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2023, Bình Thuận sẽ là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia và các hoạt động du lịch cấp quốc gia, quốc tế.

Siêu thành phố biển – sức khỏe – du lịch NovaWorld Phan Thiet – điểm đến mới cho du khách tại Bình Thuận.

Theo đó, Bình Thuận đã hướng đến thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né, Khu du lịch Phú Quý và các khu - điểm tham quan du lịch khác. Tỉnh cũng đang tập trung khai thác hiệu quả các chương trình, điểm - tuyến du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn phù hợp nhu cầu thị trường khách du lịch mà địa phương đang hướng đến…

Về mặt hạ tầng, Bình Thuận đã phối hợp khẩn trương hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, cảng hàng không Phan Thiết; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 28B; hoàn thành các trục đường ven biển và tuyến kết nối đường ven biển với quốc lộ 1A...

Các thương hiệu quốc tế thổi làn gió mới

Gần đây, Bình Thuận ngày càng có thêm nhiều điểm du lịch mới như siêu thành phố biển – sức khỏe – du lịch NovaWorld Phan Thiet nằm ngay trên con đường ven biển tại xã Tiến Thành, Phan Thiết; Khu du lịch The Happy Ride Glamping (Mũi Né, Phan Thiết), trang trại công nghệ cao Bình An (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam)…

Đáng chú ý, hàng loạt thương hiệu tầm cỡ quốc tế trong lĩnh vực ẩm thực như nhà hàng Au Lac do Brazil, Marina Club, Seorae BBQ, Dynasty House, chuỗi cửa hàng, cà phê nổi tiếng như Gloria Jean’s Việt Nam, Phindeli Café… lần đầu tiên đã xuất hiện tại địa phương, góp phần đem đến những trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế cho du khách và người dân.

Seorar thương hiệu ẩm thực hàng đầu Hàn Quốc với hơn 300 cửa hàng trên toàn cầu đã có mặt tại Phan Thiết.

“Tôi và gia đình vừa mới quay lại du lịch Mũi Né hay Phan Thiết gần đây. Bình Thuận trước kia chỉ có một vài quán ăn địa phương và cũng không có nhiều dịch vụ đi kèm, nhưng lần trở lại gần đây nhất, tôi đã thấy sự hiện diện của nhiều thương hiệu ẩm thức quốc tế, và tại đây cũng xuất hiện ngày càng nhiều điểm đến thú vị như khu phố lễ hội tại NovaWorld Phan Thiet, bãi biển Bikini Beach…. Các con tôi cũng hào hứng hơn trong chuyến đi này”, chị Đoan Trang, một du khách từ TP.HCM hào hứng chia sẻ.

Ở lĩnh vực lưu trú - nghỉ dưỡng, Nova Hospitality, một thành viên của Nova Service, đã và đang hợp tác cùng nhiều tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng trên thế giới, vận hành hàng loạt khách sạn, resort như Radisson Resort Phan Thiet, Anantara Mui Ne Resort, Centara Mirage Resort Mui Ne... Sắp tới, Nova Hospitality cũng sắp cho ra mắt các khách sạn mới, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều điểm nhấn cho du lịch Bình Thuận như Novotel Phan Thiet, Movenpick Phan Thiet…

Radisson Resort Phan Thiet là khách sạn đạt chuẩn quốc tế với lối kiến trúc tinh tế mang âm hưởng vùng Địa Trung Hải.

Sự góp mặt của các thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực ẩm thực – nghỉ dưỡng không chỉ góp phần mang đến "làn gió mới’ cho ngành du lịch địa phương mà còn là cơ hội lớn để lao động địa phương được đào tạo nâng cao tay nghề và ngoại ngữ, đủ trình độ làm việc trong các chuỗi nhà hàng thương hiệu toàn cầu.

Đại diện Nova Service chia sẻ: “Nova Service và các thành viên liên tục mở rộng hợp tác với các đơn vị uy tín hàng đầu trên thế giới trong nhiều lĩnh vực thương mại – dịch vụ, qua đó chúng tôi góp phần nâng tầm tiêu chuẩn cho nguồn nhân lực du lịch địa phương, thu hút du khách trong và ngoài nước để kích cầu du lịch và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch địa phương nói riêng và du lịch cả nước nói chung”.