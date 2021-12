Hàng loạt quan chức dính vòng lao lý, bị bắt giam năm 2021

(VTC News) -

Trong các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xử lý trong năm 2021, có nhiều bị can, bị cáo là lãnh đạo, cán bộ giữ chức vụ quan trọng tại các cơ quan Nhà nước.

Khởi tố cựu Bí thư Bình Dương

Tháng 7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nhà ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Ông Trần Văn Nam bị bắt liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3-2).

Ngoài ông Trần Văn Nam, cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Dương và 19 bị can khác.

Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Liên quan vụ án này, ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can gồm: Hồ Đắc Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam; Hà Văn Thuận, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương; Nguyễn Kim Liên, cựu Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; Vũ Thị Lợi, cựu Trưởng Phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, hiện là Phó Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

4 bị can trên đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế

Ngày 10/12, Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao thi hành Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú bằng biện pháp tạm giam đối với bị can Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bị can Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế

Trước đó 1 tháng, ông Trương Quốc Cường bị khởi tố do liên quan đến vụ án "Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược - Bộ Y tế".

Giữa tháng 7/2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có kết luận, đồng thời đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án nêu trên. Đáng chú ý, trong số 14 bị can có một số bị can tại Cục Quản lý dược.

Hai tướng Cảnh sát biển bị bắt tạm giam

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh

Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bị khởi tố, bắt tạm giam vì ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện, xăng dầu, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước và nhận hối lộ.

Khởi tố Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Tháng 10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn.

Ông Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố để điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan sai phạm đấu thầu thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam các cựu lãnh đạo bệnh viện này, gồm: Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng mua sắm, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu; Nguyễn Thị Dung Hạnh; nguyên Kế toán trưởng, Ủy viên Hội đồng mua sắm, Thành viên Tổ thẩm định đấu thầu; Đoàn Trọng Bình, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Vật tư, Ủy viên Hội đồng mua sắm, Thành viên Tổ thẩm định.

Liên quan vụ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Huy Lập, Giám đốc; Phạm Thị Kim Oanh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Giám đốc CDC Hải Dương 'bắt tay' doanh nghiệp thổi giá kit test

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 (gọi tắt là Kit xét nghiệm) xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Bị can Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Duy Tuyến và Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi…; rà soát, kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.

Khởi tố Tổ trưởng Tổ 1444

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố đối với ông Trần Hùng, nguyên tổ trưởng tổ 304 nay là Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Trần Hùng, nguyên Tổ trưởng Tổ 1444.

Trước đó, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với 7 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các bị can gồm: Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát, chủ các Nhà sách Minh Thuận; Hoàng Mạnh Chiến, Giám đốc Công ty cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội; Nguyễn Mạnh Hà, Phó giám đốc Công ty cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội; Hoàng Thị Ánh Vân, kế toán trưởng Công ty cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội; Nguyễn Đức Khương, chủ xưởng gia công sách Công ty cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội; Đỗ Đức Thắng, nhân viên thiết kế đồ họa Công ty cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội; Nguyễn Hữu Trung, nhân viên Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát.

Ông Trần Hùng và các bị cáo trong vụ ánCông an đã khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng tạm giữ hơn 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả các loại, 3 hệ thống dây chuyền máy in offset, nhiều máy gia công sách giả, hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo Dục và nhà xuất bản khác, 5 ô tô tải và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách, khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp…

Tính đến ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 12 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, đường dây sản xuất sách giáo khoa giả này đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 150 triệu cuốn sách giáo khoa trên nhiều địa bàn khác nhau, diễn ra trong nhiều năm.

Dàn cựu lãnh đạo Bệnh viện mắt TP.HCM gây thiệt hại hơn 14 tỷ

Liên quan vụ án nâng giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, tháng 2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam Võ Thị Chinh Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM; Phí Duy Tiến, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM; Nguyễn Quốc Toản, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Mắt TP.HCM về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tiếp đó, cơ quan công an cũng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Từ trái sang phải: Nguyễn Trí Dũng; Phan Thị Bích Hạnh; Nguyễn Đỗ Nguyên; Lương Ngọc Tuấn.

Mở rộng điều tra, tháng 11/2021, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 cán bộ, viên chức của bệnh viện này. Bốn người bị bắt gồm: Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc bệnh viện; Phan Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng tài chính - kế toán; Nguyễn Đỗ Nguyên, Trưởng khoa tổng hợp và Lương Ngọc Tuấn, Phó trưởng khoa khám mắt.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, Bệnh viện Mắt TP.HCM tổ chức thực hiện gói thầu “Mua sắm Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” để mua sắm vật tư phục vụ điều trị, khám chữa bệnh.

Khi thực hiện đấu thầu mua sắm, một số cá nhân lãnh đạo Bệnh viện Mắt đã làm trái quy định của pháp luật về đấu thầu để loại mặt hàng Thủy tinh thể nhân tạo cùng tương đương đáp ứng yêu cầu về Kỹ thuật và có giá dự thầu thấp nhất, mua các mặt hàng Thủy tinh thể có giá dự thầu cao gồm: Thủy tinh thể nhân tạo CT Asphina 509M với giá 3.100.000 đồng/cái; Thủy tinh thể nhân tạo CT Asphina 509MP với giá 3.600.000 đồng/cái; Thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 601PY với giá 3.400.000 đồng/cái; Thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 201P với giá 2.950.000 đồng/cái.

Bảo hiểm y tế và người bệnh phải chi trả thêm phần chênh lệch cao hơn khi Bệnh viện Mắt TP.HCM lựa chọn mặt hàng Thủy tinh thể có giá cao hơn trúng thầu trái quy định. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm y tế hơn 5 tỷ, người bệnh có Bảo hiểm y tế hơn 7 tỷ đồng, người bệnh không có Bảo hiểm y tế gần 2 tỷ đồng.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Tháng 3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can.

Theo đó, ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 4 bị can khác cũng bị áp dụng biện pháp tương tự gồm: Hồ Phương Quỳnh, nguyên nhân viên ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; Nguyễn Duy Hùng, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value; Nguyễn Quốc Việt, nguyên Thẩm định viên, Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value; Tạ Trường Xuân, nguyên nhân viên Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam.

Các bị can (từ trái qua phải): Lê Huy Bình; Lê Thành Hưng; Cao Minh Chu; Hồ Phương Quỳnh.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt tạm giam 6 bị can gồm: Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ; Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ; Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn hành trình Thành công mới (NSJ Group); Lê Huy Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn hành trình Thành công mới; Đoàn Thị Nở, nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ (trước là Công ty NSJ); Lê Thành Hưng, nhân viên kinh doanh, Công ty TNHH NSJ.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các đối tượng liên quan tại Sở Y tế Cần Thơ (chủ đầu tư), Công ty NSJ (đơn vị dự thầu), Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC Value và Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam (đơn vị tư vấn, thẩm định giá) có hành vi vi phạm quy định pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Cần Thơ gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.